Premier League determina que árbitros não devem punir jogadores por mostrar apoio à Ucrânia

Apoio liberado! De acordo com informações do jornal inglês 'Daily Mail', a Premier League determinou que os jogadores que tirarem a camisa e mostrarem apoio à Ucrânia não sejam punidos pelos árbitros da competição a partir da próxima rodada. A medida foi tomada, segundo o diário de notícias, após a controvérsia envolvendo o jogador Matty Cash, do Aston Villa, na rodada passada.No último fim de semana de Premier League, o lateral-direito do Aston Villa abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 da sua equipe no duelo contra o Brighton, no Amex Stadium. Na comemoração do gol, o jogador tirou a camisa e mostrou uma mensagem de apoio ao seu colega de seleção que atua na Ucrânia, o zagueiro polonês Tomasz Kedziora, do Dínamo de Kiev.

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Na camisa, Cash escreveu a frase "Tomasz Kedziora e família. Fiquem fortes, irmão!". O árbitro John Brooks aplicou o cartão amarelo ao jogador. A atitude do juiz, apesar de ser de acordo com as regras, causou controvérsia por conta do cunho da mensagem. Controvérsia esta que fez a Premier League determinar que os árbitros não apliquem punições aos jogadores que fizerem o mesmo nas próximas rodadas.

Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, falou sobre o cartão amarelo recebido por Cash por conta da sua comemoração.

- Não é culpa do Cash. Eu deveria ter comunicado isso antes do jogo para todos os jogadores, mas não fiz isso. Então, eu sou responsável por esse cartão amarelo, mas certamente não é culpa da Premier League ou do jogador - disse Steve G.

Apesar da nova 'determinação' da Premier League, o cartão recebido por Cash não poderá ser revertido. A Liga Inglesa permite apelações por cartões vermelhos, mas não para cartões amarelos.

A última situação semelhante aconteceu em La Liga, quando Lionel Messi mostrou a camisa do Newell's Old Boys de Maradona em forma de homenagem após a morte do craque e foi punido com cartão amarelo. O Barcelona tentou recorrer da decisão, mas La Liga manteve a decisão.