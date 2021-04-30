Premier League, Copa da Alemanha... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira (30) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. Pela semifinal da Copa da Alemanha, o Werder Bremen enfrenta o RB Leipzig, às 15h30 de Brasília. O confronto será exibido pelo canal ESPN.Pela 34ª rodada da Premier League, Southampton e Leicester entram em campo, às 16h (horário de Brasília). A transmissão será feita pela ESPN Brasil.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: