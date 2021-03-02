Premier League, Campeonato Paulista... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A primeira terça-feira do mês de março começa agitada com o líder do Campeonato Inglês em campo. Às 17h, Manchester City e Wolverhampton se enfrentam no Etihad Stadium, na cidade de Manchester.Aqui no Brasil, Mirassol e Novorizontino abrem a segunda rodada do Campeonato Paulista de 2021. A partida acontece às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo.
ESTADUAL COMEÇOU! CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h45 - Juventus x SpeziaSerie AOnde assistir: TNT Sports
16h45 - Borussia Mönchengladbach x Borussia DortmundBundesligaOnde assistir: Fox Sports
17h - Manchester City x Wolverhampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Reading x Blackburn Championship Onde assistir: ESPN
19h - Mirassol x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Universidad Católica X Liverpool Montevideo LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h35 - Flamengo x Nova IguaçuCampeonato CariocaOnde assistir: Record TV