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Premier League, Campeonato Paulista... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam pela rodada do Campeonato Inglês. Aqui no Brasil, Mirassol e Novorizontino entram em campo pelo Paulistão...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 03:00
Crédito: O Manchester City entra em campo para defender a liderança do Inglês (MARTIN RICKETT / POOL / AFP
A primeira terça-feira do mês de março começa agitada com o líder do Campeonato Inglês em campo. Às 17h, Manchester City e Wolverhampton se enfrentam no Etihad Stadium, na cidade de Manchester.Aqui no Brasil, Mirassol e Novorizontino abrem a segunda rodada do Campeonato Paulista de 2021. A partida acontece às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo.
ESTADUAL COMEÇOU! CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO​Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h45 - Juventus x SpeziaSerie AOnde assistir: TNT Sports
16h45 - Borussia Mönchengladbach x Borussia DortmundBundesligaOnde assistir: Fox Sports
17h - Manchester City x Wolverhampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Reading x Blackburn Championship Onde assistir: ESPN
19h - Mirassol x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Universidad Católica X Liverpool Montevideo LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h35 - Flamengo x Nova IguaçuCampeonato CariocaOnde assistir: Record TV

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