Premier League, Campeonato Paulista... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A primeira terça-feira do mês de março começa agitada com o líder do Campeonato Inglês em campo. Às 17h, Manchester City e Wolverhampton se enfrentam no Etihad Stadium, na cidade de Manchester.Aqui no Brasil, Mirassol e Novorizontino abrem a segunda rodada do Campeonato Paulista de 2021. A partida acontece às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo.