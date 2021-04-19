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Premier League, Campeonato Paulista... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 02:00
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
A semana de futebol começa agitada por competições ao longo do mundo. Nesta segunda-feira (19), o Leeds enfrenta o Liverpool, às 16h, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. A transmissão é da ESPN Brasil.
Aqui no Brasil, pelo Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino recebe a Ponte Preta, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo antecipado da 11ª rodada.
COMPETIÇÃO DISPUTADA! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h – Leeds x LiverpoolPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
20h – RB Bragantino x Ponte PretaCampeonato PaulistaOnde assistir: SporTV e Premiere
20h – Esportivo-RS X JuventudeCampeonato GaúchoOnde assistir: Premiere
22h15 – São Bento x São CaetanoCampeonato PaulistaOnde assistir: SporTV e Premiere

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