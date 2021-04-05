Premier League, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A segunda-feira (5) do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Everton e Crystal Palace abrem a semana em partida válida pela 30ª rodada da Premier Legue, às 14h, no estádio Goodison Park, na cidade de Liverpool.

Mais tarde, aqui no Brasil, o Flamengo visita o Madureira pela rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece às 21h, no estádio Raulino de Oliveira. A partida será transmitida pela FLATV e pelo pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: