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Premier League, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

Partidas dos principais campeonatos europeus abrem a semana do futebol. Além disso, alguns jogos complementam os estaduais no Brasil. Confira!
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 02:00
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
A segunda-feira (5) do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Everton e Crystal Palace abrem a semana em partida válida pela 30ª rodada da Premier Legue, às 14h, no estádio Goodison Park, na cidade de Liverpool.
Mais tarde, aqui no Brasil, o Flamengo visita o Madureira pela rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece às 21h, no estádio Raulino de Oliveira. A partida será transmitida pela FLATV e pelo pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Zenit x Khimki Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
13h15 - Royal Antwerp x Anderlecht Campeonato Belga Onde assistir: ESPN
14h - Everton x Crystal Palace Premier League Onde assistir: ESPN Brasil15h - Benfica x Maritimo Campeonato Português Onde assistir: ESPN 2
16h - Barcelona x Valladolid Campeonato Espanhol Onde assistir: ESPN Brasil
16h15 - Wolverhampton x West Ham Premier League Onde assistir: ESPN
16h55 - Moreirense x Sporting Campeonato Português Onde assistir: ESPN App
20h - Caxias x Juventude Campeonato Gaúcho Onde assistir: SporTV, Premiere
21h - Madureira x Flamengo Campeonato CariocaOnde assistir: Fla TV e Carioca TV

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