futebol

Premier League, Bundesliga... saiba onde assistir aos jogos de domingo

O dia de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos ao redor do mundo. Saiba os horários das transmissões e onde assistir!...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

Crédito: Reprodução/Twitter
O domingo (4) de futebol será agitado por grandes confrontos ao redor do mundo. Logo cedo, às 8h, Southampton e Burnley abrem as partidas do dia, pela rodada da Premier League. A transmissão é da ESPN Brasil. Mais tarde, às 13h, pelo Campeonato Alemão, o dérbi entre Union Berlim e Hertha Berlim movimenta a rodada da competição. A Band transmite esse jogo.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h - Southampton x Burnley Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
9h - Alavés x Celta Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Sports
10h05 - Newcastle x Tottenham Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
10h25 - Tambov x CSKA Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Band, OneFootball
11h - Boa Esporte x Cruzeiro Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
11h45 - Heerenveen x Ajax Campeonato Holandês Onde assistir: ESPN
13h - Rostov x Spartak Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
13h - Union Berlim x Hertha Berlim Bundesliga Onde assistir: Band, OneFootball
13h30 - Cádiz x Valencia Campeonato Espanhol Onde assistir: ESPN Brasil
15h30 - Resende x Boavista Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
16h - Atlético-MG x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Globo (MG), SporTV, Premiere
16h - Sevilla x Atlético de Madrid Campeonato Espanhol Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Botafogo x Portuguesa Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
18h - Vitória x Treze Copa do Nordeste Onde assistir: Fox Sports, Nordeste FC, Sky, Claro/Net, Twitch

