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futebol

Premier League, Bundesliga... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Partidas dos campeonatos europeus agitam a sexta dos amantes do futebol pelo mundo. Saiba os horários das transmissões e onde assistir!
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Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Crédito: A equipe do RB Leipzig entra em campo brigando pela liderança da Bundesliga (RONNY HARTMANN / AFP / POOL
A sexta-feira de futebol será agitada por partidas de campeonatos ao longo do mundo. Às 16h30, horário de Brasília, Arminia e RB Leipzig se enfrentam em partida válida pela rodada da Bundesliga, a Primeira Divisão da Alemanha. Na Inglaterra, pela 29º rodada da Premier League, Fulham e Leeds United entram em campo. O confronto acontece às 17h, no estádio Craven Cottage. A transmissão será feita pelo canal ESPN Brasil.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h30 - Arminia x RB Leipzig Bundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Parma x Genoa Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
17h - Fulham x Leeds United Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h30 - Atlético-MG x Coimbra Campeonato MineiroOnde assistir: Premiere
20h - Grêmio x Aimoré Campeonato Gaúcho Onde assistir: SporTV e Premiere
21h- Flamengo x Resende Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV e FlaTV

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