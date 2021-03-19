Premier League, Bundesliga... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira de futebol será agitada por partidas de campeonatos ao longo do mundo. Às 16h30, horário de Brasília, Arminia e RB Leipzig se enfrentam em partida válida pela rodada da Bundesliga, a Primeira Divisão da Alemanha. Na Inglaterra, pela 29º rodada da Premier League, Fulham e Leeds United entram em campo. O confronto acontece às 17h, no estádio Craven Cottage. A transmissão será feita pelo canal ESPN Brasil.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: