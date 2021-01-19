Premier League, Bundesliga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de terça

A terça-feira de futebol está cheia de futebol europeu durante o dia, começando com o jogo da La Liga entre Real Valladolid e Elche, às 15h (de Brasília). O Sevilla entra em campo às 17h30 contra o Alavés também pelo espanhol.
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Às 15h, também começa a transmissão da Premier League, com a partida entre West Ham x West Brom, em seguida, o Chelsea entra em campo contra o Leicester às 17h15 em jogo que promete muitas emoções com dois ataques potentes se enfrentando.Pela Bundesliga, o grande jogo fica por conta do clássico entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, onde ambos disputam a liderança do campeonato, às 16h30. Começando às 16h e só terminando às 21h30, a Série B preenche toda a noite com jogos valendo o acesso para à Série A e contra o rebaixamento.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ALEMÃOBorussia Monchegaldbach x Werder Bremen - 14h30Transmissão: One Football App
Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund - 16h30Transmissão: One Football App
Mainz 05 x Wolfsburg - 16h30Transmissão: One Football App
Hertha Berlin x Hoffenheim - 16h30Transmissão: One Football App
INGLÊSWest Ham x West Brom - 15hTransmissão: DAZN
Leicester x Chelsea - 17h15Transmissão: ESPN BrasilESPANHOLReal Valladolid x Elche - 15h Transmissão: Fox Sports
Alavés x Sevilla - 17h30Transmissão: Fox Sports
CHAMPIONSHIPDerby County x Bournemouth - 15hTransmissão: ESPN
COPA ITÁLIARoma x Spezia Calcio - 17h15Transmissão: DAZNSÉRIE BBrasil de Pelotas x América - MG - 16hTransmissão: SporTV e Premiere
CRB x Figueirense - 19h15Transmissão: Premiere
Botafogo- SP x CSA - 19h15Transmissão: Premiere
Confiança x Sampaio Corrêa - 19h15Transmissão: Premiere
Avaí x Juventude - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Paraná x Cuiabá - 21h30Transmissão: SporTV e Premiere