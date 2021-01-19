Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Premier League, Bundesliga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de terça

Chelsea entra em campo pelo Campeonato Inglês em busca de recuperação na tabela, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund fazem clássico pela Bundesliga e muito mais!...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 03:00
Crédito: Timo Werner é a aposta de gols do Chelsea para a temporada (GLYN KIRK / AFP
A terça-feira de futebol está cheia de futebol europeu durante o dia, começando com o jogo da La Liga entre Real Valladolid e Elche, às 15h (de Brasília). O Sevilla entra em campo às 17h30 contra o Alavés também pelo espanhol.
>Simule os jogos do Brasileirão e veja quem será o campeão
Às 15h, também começa a transmissão da Premier League, com a partida entre West Ham x West Brom, em seguida, o Chelsea entra em campo contra o Leicester às 17h15 em jogo que promete muitas emoções com dois ataques potentes se enfrentando.Pela Bundesliga, o grande jogo fica por conta do clássico entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, onde ambos disputam a liderança do campeonato, às 16h30. Começando às 16h e só terminando às 21h30, a Série B preenche toda a noite com jogos valendo o acesso para à Série A e contra o rebaixamento.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ALEMÃOBorussia Monchegaldbach x Werder Bremen - 14h30Transmissão: One Football App
Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund - 16h30Transmissão: One Football App
Mainz 05 x Wolfsburg - 16h30Transmissão: One Football App
Hertha Berlin x Hoffenheim - 16h30Transmissão: One Football App
INGLÊSWest Ham x West Brom - 15hTransmissão: DAZN
Leicester x Chelsea - 17h15Transmissão: ESPN BrasilESPANHOLReal Valladolid x Elche - 15h Transmissão: Fox Sports
Alavés x Sevilla - 17h30Transmissão: Fox Sports
CHAMPIONSHIPDerby County x Bournemouth - 15hTransmissão: ESPN
COPA ITÁLIARoma x Spezia Calcio - 17h15Transmissão: DAZNSÉRIE BBrasil de Pelotas x América - MG - 16hTransmissão: SporTV e Premiere
CRB x Figueirense - 19h15Transmissão: Premiere
Botafogo- SP x CSA - 19h15Transmissão: Premiere
Confiança x Sampaio Corrêa - 19h15Transmissão: Premiere
Avaí x Juventude - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Paraná x Cuiabá - 21h30Transmissão: SporTV e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados