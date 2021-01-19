Premier League, Bundesliga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de terça

A terça-feira de futebol está cheia de futebol europeu durante o dia, começando com o jogo da La Liga entre Real Valladolid e Elche, às 15h (de Brasília). O Sevilla entra em campo às 17h30 contra o Alavés também pelo espanhol.

Às 15h, também começa a transmissão da Premier League, com a partida entre West Ham x West Brom, em seguida, o Chelsea entra em campo contra o Leicester às 17h15 em jogo que promete muitas emoções com dois ataques potentes se enfrentando.Pela Bundesliga, o grande jogo fica por conta do clássico entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, onde ambos disputam a liderança do campeonato, às 16h30. Começando às 16h e só terminando às 21h30, a Série B preenche toda a noite com jogos valendo o acesso para à Série A e contra o rebaixamento.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: