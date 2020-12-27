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futebol

Premier League, Brasileirão e muito mais! Veja onde assistir aos jogos de domingo

Wolverhampton e Tottenham fazem o grande jogo da rodada do Campeonato Inglês, Brasileirão com muitos jogos até a noite; confira aqui os horários das transmissões...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 03:00
Crédito: Spurs tentam se reaproximar da liderança da Premier League (LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
O domingo de futebol está cheio de emoções para quem gosta de futebol nacional e internacional, com transmissões do Brasileirão e da Premier League durante todo o dia.
Às 9h (de Brasília), o Leeds United recebe o Burnley e abre o dia esportivo na televisão, promessa de grande jogo com El Loco Bielsa no banco de reservas. Mais tarde, às 13h30, o líder do campeonato inglês, o Liverpool, recebe em Anfield o West Brom, buscando se isolar ainda mais no topo da tabela.
O Brasileirão começa o seu dia às 16h, com Botafogo e Corinthians com transmissão para quase todo o Brasil, com Bahia e Internacional no mesmo horário. 15 minutos mais tarde, acontece o grande jogo do dia, entre Wolverhampton e Tottenham, no Fox Sports.
A noite, o Palmeiras recebe o RB Bragantino no Allianz Parque em busca de seguir na cola dos líderes do Brasileirão, às 18h15. Simultaneamente, o Santos enfrenta o Ceará, também pelo Campeonato Brasileiro. Para fechar o dia, o Grêmio recebe o Atlético Goianiense, às 20h30.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
INGLÊSLeeds x Burnley - 09hTransmissão: ESPN Brasil
West Ham x Brighton - 11h15Transmissão: ESPN Brasil
Liverpool x West Brom - 13h30Transmissão: ESPN Brasil
Wolverhampton x Tottenham - 16h15Transmissão: ESPN Brasil
PORTUGUÊSBelenenses x Sporting - 17hTransmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃOBotafogo x Corinthians - 16hTransmissão: Globo (exceto RS) e Premiere
Bahia x Internacional - 16hTransmissão: Globo (em RS), TNT e Premiere
Palmeiras x RB Bragantino - 18h15Transmissão: Premiere
Santos x Ceará - 18h15Transmissão: TNT e Premiere
Grêmio x Atlético GoianineseTransmissão: SporTV e Premiere

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