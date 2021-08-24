Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Premier League barra a convocação de 60 jogadores para a Data Fifa

Clubes do Campeonato Inglês posicionaram-se para não liberar jogadores de países na "lista vermelha" do Reino Unido...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 15:42
Crédito: AFP
A Premier League definiu, nesta terça-feira, que não irá liberar jogadores convocados por países na 'lista vermelha' do Reino Unido, ou seja, considerados de risco em relação à pandemia de Covid-19. A medida afetará 60 jogadores de 19 equipes da liga.
Veja a tabela do InglêsSegundo Richard Masters, CEO da Premier League, a medida imposta pela liga tem o apoio de todos os 20 clubes do campeonato. A escolha foi feita para seguir um protocolo de saúde do governo do Reino Unido.
- Os clubes da Premier League sempre apoiaram o desejo de seus jogadores de representar seus países - isso é um orgulho para todos os envolvidos. No entanto, os clubes relutantemente, mas corretamente, chegaram à conclusão de que seria totalmente irracional dispensar jogadores sob essas novas circunstâncias - disse.
Richard Masters adiciona em sua fala que a medida prioriza a saúde dos jogadores e a sua preparação física.
- Os requisitos de quarentena significam que o bem-estar e a preparação física dos jogadores serão significativamente afetados - adicionou o CEO da Premier League.
Segundo a 'lista vermelha' do Reino Unido, o Brasil também é considerado um país de alto risco para a Covid-19 e, por isso, a Seleção Brasileira perderá nove dos convocados por Tite para as partidas das Eliminatórias contra Chile, Argentina e Peru.
DESFALQUES DO BRASILChelsea: Thiago SilvaEverton: RicharlisonLeeds: RaphinhaLiverpool: Alisson, Fabinho e Roberto FirminoManchester City: Ederson e Gabriel JesusManchester United: Fred

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados