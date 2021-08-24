Premier League barra a convocação de 60 jogadores para a Data Fifa

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A Premier League definiu, nesta terça-feira, que não irá liberar jogadores convocados por países na 'lista vermelha' do Reino Unido, ou seja, considerados de risco em relação à pandemia de Covid-19. A medida afetará 60 jogadores de 19 equipes da liga.

Veja a tabela do InglêsSegundo Richard Masters, CEO da Premier League, a medida imposta pela liga tem o apoio de todos os 20 clubes do campeonato. A escolha foi feita para seguir um protocolo de saúde do governo do Reino Unido.

- Os clubes da Premier League sempre apoiaram o desejo de seus jogadores de representar seus países - isso é um orgulho para todos os envolvidos. No entanto, os clubes relutantemente, mas corretamente, chegaram à conclusão de que seria totalmente irracional dispensar jogadores sob essas novas circunstâncias - disse.

Richard Masters adiciona em sua fala que a medida prioriza a saúde dos jogadores e a sua preparação física.

- Os requisitos de quarentena significam que o bem-estar e a preparação física dos jogadores serão significativamente afetados - adicionou o CEO da Premier League.

Segundo a 'lista vermelha' do Reino Unido, o Brasil também é considerado um país de alto risco para a Covid-19 e, por isso, a Seleção Brasileira perderá nove dos convocados por Tite para as partidas das Eliminatórias contra Chile, Argentina e Peru.