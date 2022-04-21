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futebol

Premier League anuncia seis novos jogadores para o Hall da Fama

United e City dominam a lista, com dois jogadores para cada lado...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 13:14
A Premier League anunciou a entrada de seis novos jogadores para o seu Hall da Fama. Entre os seis novos nomes, quatro jogam nos clubes de Manchester (United e City). Arsenal e Chelsea completam o grupo com os novos candidatos. SERGIO AGUEROO argentino deixou o Manchester City ao final da última temporada e é o maior artilheiro da história do clube com 184 gols. O atacante é um dos símbolos da era atual dos Citizens, além de ter marcado o gol mais importante da história da equipe, que a deu o primeiro título inglês depois de 42 anos, em 2012
VINCENT KOMPANYO belga é um dos símbolos da era rica do Manchester City e foi o capitão da equipe. O ex-zagueiro tem estátua nos arredores do Etihad Stadium e venceu 5 títulos ingleses pelo City, além de ter jogado 360 partidas pelo clube.
PETER SCHMEICHELO ex-goleiro dinamarquês é um dos grandes ídolos do Manchester United e venceu a Premier League cinco vezes. Peter é também pai de Kasper Schmeichel, goleiro do Leicester, que também já foi campeão da liga.
PAUL SCHOLESO ex-meia escocês foi outro jogador importante na era Alex Fergusonj, no Manchester United, onde também jogou por toda sua carreira. Scholes venceu 11 vezes a Premier League além de ter jogado 718 jogos com a camisa dos Red Devils.
IAN WRIGHTO ex-atacante inglês de 58 anos passou por vários clubes, mas se destacou mesmo no Arsenal, onde jogou entre 1991 e 1998. Wright venceu a Premier League em 1998 e foi o artilheiro da liga na temporada 1991/92.
DIDIER DROGBAO marfinense é um dos grandes ídolos da história do Chelsea, se não o maior. O ex-atacante dos Blues foi o herói da primeira Champions do clube, em 2012, além de ter vencido a Premier por cinco vezes. Drogtba foi um dos grandes símbolos da era Abramovich, na qual o clube se tornou uma das grandes forças da Europa.
>Veja a tabela da Premier League
Além dos seis novos nomes, já estão na lista de candidatos Wayne Rooney, ex-Manchester United e o francês Patrick Vieira, ex-meia do Arsenal, que atualmente é treinador do Crystal Palace.
Crédito: PremierLeaguedivulgaosnovoscandidatosaoHalldaFama(Foto:Divulgação/PremierLeague

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