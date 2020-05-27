Premier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testes

Em nova rodada de testes de coronavírus realizada pela Premier League, que é a organizadora do Campeonato Inglês, entre os dias 25 e 26 de maio (segunda e terça-feira), quatro pessoas testaram positivo de um total de 1008 exames coletados, segundo a liga.

Além de jogadores, membros das comissões técnicas e funcionários dos clubes também passaram pelos testes, que são realizados toda semana. A entidade não informou os nomes dos infectados e nem suas respectivas equipes, mas disse que dos quatro testes positivos, três clubes estão envolvidos.

As pessoas que tiveram a doença confirmada agora estão em isolamento e assim permanecerão por, pelo menos, uma semana. Na próxima rodada de testes, que deverá ocorrer entre o fim de semana e o início da próxima semana, cada clube receberá 60 testes em vez dos 50 recebidos atualmente.E MAIS:Com falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinNeymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-GermainMarcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três mesesEstrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficar E MAIS: