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Premier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testes

Liga inglesa vem testando jogadores e funcionários dos clubes a cada semana e número de infectados tem sido baixo. Órgão não informou o nomes das pessoas...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 19:11

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:11

Crédito: Divulgação
Em nova rodada de testes de coronavírus realizada pela Premier League, que é a organizadora do Campeonato Inglês, entre os dias 25 e 26 de maio (segunda e terça-feira), quatro pessoas testaram positivo de um total de 1008 exames coletados, segundo a liga.
Além de jogadores, membros das comissões técnicas e funcionários dos clubes também passaram pelos testes, que são realizados toda semana. A entidade não informou os nomes dos infectados e nem suas respectivas equipes, mas disse que dos quatro testes positivos, três clubes estão envolvidos.
As pessoas que tiveram a doença confirmada agora estão em isolamento e assim permanecerão por, pelo menos, uma semana. Na próxima rodada de testes, que deverá ocorrer entre o fim de semana e o início da próxima semana, cada clube receberá 60 testes em vez dos 50 recebidos atualmente.E MAIS:Com falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinNeymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-GermainMarcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três mesesEstrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficar E MAIS:

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