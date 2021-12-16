Premier League adia quatro jogos do fim de semana por conta de surto de Covid-19 no Reino Unido

A Premier League, entidade que organiza o Campeonato Inglês de futebol, anunciou nesta quinta-feira que quatro jogos da 18ª rodada do torneio, marcada para o próximo fim de semana, precisaram ser adiados. O motivo é o surto de Covid-19 que tem atingido o Reino Unido nos últimos dias.As partidas são: Southampton x Brentford, Watford x Crystal Palace e West Ham x Norwich, marcadas para o sábado, além de Everton x Leicester, que seria no domingo.

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É o segundo anúncio de cancelamento de partidas no dia por parte da Premier League, que já tinha informado o adiamento de Leicester x Tottenham, que seria nesta quinta-feira, além de Manchester United x Brighton, marcado para o fim de semana.

A Premier League disse ainda que alguns clubes precisaram fechar seus centro de treinamentos para conter o avanço da doença, como é o caso de Brentford, Watford e Leicester. O Tottenham passou pelo mesmo caso no decorrer da última semana.

Segundo a imprensa britânica, alguns clubes da Premier League desejam a paralisação do Campeonato Inglês até janeiro para tentar diminuir o número de casos. Com o calendário apertado, entretanto, uma solução não é das mais simples de ser encontrada.

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O Reino Unido vive momento delicado com o avanço da variante Ômicron. Na última quarta-feira, mais de 78 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 na região. Desde a semana passada, os números de casos na Premier League saltaram de 12 para 42. Segundo a OMS, a Ômicron se espalha mais rápido do que qualquer outra mutação.