Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Premier League adia quatro jogos do fim de semana por conta de surto de Covid-19 no Reino Unido
futebol

Premier League adia quatro jogos do fim de semana por conta de surto de Covid-19 no Reino Unido

Região vem sofrendo com alto índices de casos da doença, especialmente com a disseminação da variante Ômicron. Mais de 78 mil casos foram diagnosticados na quarta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 16:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:26

A Premier League, entidade que organiza o Campeonato Inglês de futebol, anunciou nesta quinta-feira que quatro jogos da 18ª rodada do torneio, marcada para o próximo fim de semana, precisaram ser adiados. O motivo é o surto de Covid-19 que tem atingido o Reino Unido nos últimos dias.As partidas são: Southampton x Brentford, Watford x Crystal Palace e West Ham x Norwich, marcadas para o sábado, além de Everton x Leicester, que seria no domingo.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
É o segundo anúncio de cancelamento de partidas no dia por parte da Premier League, que já tinha informado o adiamento de Leicester x Tottenham, que seria nesta quinta-feira, além de Manchester United x Brighton, marcado para o fim de semana.
A Premier League disse ainda que alguns clubes precisaram fechar seus centro de treinamentos para conter o avanço da doença, como é o caso de Brentford, Watford e Leicester. O Tottenham passou pelo mesmo caso no decorrer da última semana.
Segundo a imprensa britânica, alguns clubes da Premier League desejam a paralisação do Campeonato Inglês até janeiro para tentar diminuir o número de casos. Com o calendário apertado, entretanto, uma solução não é das mais simples de ser encontrada.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
O Reino Unido vive momento delicado com o avanço da variante Ômicron. Na última quarta-feira, mais de 78 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 na região. Desde a semana passada, os números de casos na Premier League saltaram de 12 para 42. Segundo a OMS, a Ômicron se espalha mais rápido do que qualquer outra mutação.
Crédito: PremierLeaguepodeparalisaroCampeonatoInglêsnaretafinalde2021(Foto:Divulgação/PremierLeague

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados