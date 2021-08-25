Premiação e busca por título inédito: São Paulo inicia quartas de final da Copa do Brasil

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo tem missões na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio do Morumbi. Elas envolvem tanto o aspecto financeiro do clube, quanto o momento do time dentro de campo. Começando pelo lado financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 1,7 milhão após a eliminação do 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Depois, passou pelo Vasco e faturou mais R$ 2,7 milhões. Com a classificação às quartas de final, ganhou mais R$ 3,45 milhões, totalizando R$ 7,85 milhões até o momento no torneio.

Caso elimine o Fortaleza, o São Paulo receberá mais R$ 7,3 milhões, um dinheiro que pode ajudar no caixa do Tricolor que, agora, foca na reestrutura do CT da Barra Funda, após reclamações de Crespo por conta das seguidas lesões nesta temporada.

VEJA A TABELA E SIMULE O MATA-MATA DA COPA DO BRASILJá dentro de campo, o São Paulo tem a missão de fazer um bom resultado para começar com tranquilidade as quartas em busca do sonho inédito do título da Copa do Brasil e aproveitar o bom momento no Campeonato Brasileiro.

A melhor campanha do clube na Copa do Brasil foi em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro na final. Na temporada passada, o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Grêmio, depois de empatar sem gols no Morumbi e perder por 1 a o em Porto Alegre.

Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição

Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões