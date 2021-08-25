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Premiação e busca por título inédito: São Paulo inicia quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor começa mais uma fase decisiva no mata-mata nacional, podendo faturar mais R$ 7,3 milhões, além de continuar na busca pelo primeiro troféu da competição...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem missões na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio do Morumbi. Elas envolvem tanto o aspecto financeiro do clube, quanto o momento do time dentro de campo. Começando pelo lado financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 1,7 milhão após a eliminação do 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Depois, passou pelo Vasco e faturou mais R$ 2,7 milhões. Com a classificação às quartas de final, ganhou mais R$ 3,45 milhões, totalizando R$ 7,85 milhões até o momento no torneio.
Caso elimine o Fortaleza, o São Paulo receberá mais R$ 7,3 milhões, um dinheiro que pode ajudar no caixa do Tricolor que, agora, foca na reestrutura do CT da Barra Funda, após reclamações de Crespo por conta das seguidas lesões nesta temporada.
VEJA A TABELA E SIMULE O MATA-MATA DA COPA DO BRASILJá dentro de campo, o São Paulo tem a missão de fazer um bom resultado para começar com tranquilidade as quartas em busca do sonho inédito do título da Copa do Brasil e aproveitar o bom momento no Campeonato Brasileiro.
A melhor campanha do clube na Copa do Brasil foi em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro na final. Na temporada passada, o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Grêmio, depois de empatar sem gols no Morumbi e perder por 1 a o em Porto Alegre.
Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões
Valor faturado até o momento na competição: R$ 7,85 milhões

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