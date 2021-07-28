AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Premiação e busca por título inédito: São Paulo inicia oitavas da Copa do Brasil
futebol

Premiação e busca por título inédito: São Paulo inicia oitavas da Copa do Brasil

Tricolor começa fase da competição visando embolsar mais R$ 3,45 milhões, além de continuar na busca pelo primeiro troféu do mata-mata nacional...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem missões na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi. Elas envolvem tanto o aspecto financeiro quanto o momento do time dentro de campo. Começando pelo lado financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 2,7 milhões após a eliminação do 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Se avançar pelo Cruz-Maltino mais R$ 3,45 milhões entrarão na conta do clube do Morumbi, totalizando R$ 6,15 milhões só no mata-mata nacional.
Em tempos de pandemia e redução nos lucros dos clubes, todo dinheiro que soma ao caixa é bem-vindo. O São Paulo busca reduzir uma dívida de quase R$ 600 milhões e ainda procura alvos no mercado, como o atacante argentino Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilJá pelo lado do campo, o São Paulo tem a missão de fazer um bom resultado para começar com tranquilidade as oitavas em busca do sonho inédito do título da Copa do Brasil. A melhor campanha do clube na competição foi em 2000, quando foi derrotado para o Cruzeiro na final.
Na temporada passada, o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Grêmio, depois de empatar sem gols no Morumbi e perder por 1 a o em Porto Alegre. Uma vitória também pode trazer calma ao técnico Hernán Crespo e seu elenco, que foi goleado por 5 a 1 pelo Flamengo, no último domingo, e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/07/2026
Imagem de destaque
Por que 'Wonderwall' do Oasis se tornou hino da Inglaterra na Copa do Mundo
Petisco do bar Petisco das Meninas no Roda de Boteco 2026
Bares da Serra vencem o Roda de Boteco 2026: confira o resultado do concurso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados