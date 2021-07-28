Premiação e busca por título inédito: São Paulo inicia oitavas da Copa do Brasil

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo tem missões na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi. Elas envolvem tanto o aspecto financeiro quanto o momento do time dentro de campo. Começando pelo lado financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 2,7 milhões após a eliminação do 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Se avançar pelo Cruz-Maltino mais R$ 3,45 milhões entrarão na conta do clube do Morumbi, totalizando R$ 6,15 milhões só no mata-mata nacional.

Em tempos de pandemia e redução nos lucros dos clubes, todo dinheiro que soma ao caixa é bem-vindo. O São Paulo busca reduzir uma dívida de quase R$ 600 milhões e ainda procura alvos no mercado, como o atacante argentino Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilJá pelo lado do campo, o São Paulo tem a missão de fazer um bom resultado para começar com tranquilidade as oitavas em busca do sonho inédito do título da Copa do Brasil. A melhor campanha do clube na competição foi em 2000, quando foi derrotado para o Cruzeiro na final.

Na temporada passada, o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Grêmio, depois de empatar sem gols no Morumbi e perder por 1 a o em Porto Alegre. Uma vitória também pode trazer calma ao técnico Hernán Crespo e seu elenco, que foi goleado por 5 a 1 pelo Flamengo, no último domingo, e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição