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Prejuízo do Internacional em 2020 é recalculado para mais de R$ 60 milhões

Informação estaria contida em documento de planejamento orçamentário assinado por Marcelo Medeiros que será apresentado ao Conselho Deliberativo em 30 de setembro...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 11:38
Crédito: Divulgação/Internacional
Apesar de ter feito da queda a Série B do Brasileirão uma espécie de "ponto de transição" dentro e fora das quatro linhas, a situação financeira do Internacional que era de transição com viés de subida no início do ano sofreu um duro baque com o advento da pandemia.
E uma informação que demonstra em números claros esse impacto está contido em documento que deve ser apresentado ao Conselho Deliberativo na reunião do próximo dia 30 de setembro com relação ao planejamento orçamentário do Colorado. Nele, está previsto um déficit que chega a R$ 63.118.872.
O elemento que chama a atenção no documento com dados divulgados pelo 'ge' e que teria a assinatura do presidente Marcelo Medeiros é a redução da expectativa de receita. Enquanto a priori se imaginava algo na casa dos R$ 341,9 milhões para R$ 295,4 milhões, queda de 13,6%.
Dentre todos os itens analisados no documento (Arrecadação de jogos, Cotas de TV, Negociação de atletas, Sociais, Patrimônio, Publicidade, Licença de Marca, Estacionamentos, Diversas, Locações, Loteria Esportiva além de Promoções e eventos), apenas a questão das cotas televisivas tem ligeira expectativa de melhora, passando de R$ 135 milhões para R$ 136,5 milhões.

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