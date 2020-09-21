Prejuízo do Internacional em 2020 é recalculado para mais de R$ 60 milhões

Crédito: Divulgação/Internacional

Apesar de ter feito da queda a Série B do Brasileirão uma espécie de "ponto de transição" dentro e fora das quatro linhas, a situação financeira do Internacional que era de transição com viés de subida no início do ano sofreu um duro baque com o advento da pandemia.

E uma informação que demonstra em números claros esse impacto está contido em documento que deve ser apresentado ao Conselho Deliberativo na reunião do próximo dia 30 de setembro com relação ao planejamento orçamentário do Colorado. Nele, está previsto um déficit que chega a R$ 63.118.872.

O elemento que chama a atenção no documento com dados divulgados pelo 'ge' e que teria a assinatura do presidente Marcelo Medeiros é a redução da expectativa de receita. Enquanto a priori se imaginava algo na casa dos R$ 341,9 milhões para R$ 295,4 milhões, queda de 13,6%.