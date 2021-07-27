Preidente da Federação Italiana contrário à Superliga afirma que atual sistema não é sustentável

Crédito: Gravina acredita que futebol italiano precisa passar por uma reforma (AFP

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, afirmou que o esporte deve passar por uma reforma ao apresentar seu projeto no Conselho Federal. O mandatário acredita que uma mudança no sistema passa pela união das Séries B e C.- Temos lidado com o assunto de forma ampla para chegarmos a uma verdadeira revolução, além da mudança de formatos, por uma nova sustentabilidade e estabilidade no sistema. Três níveis de profissionalismo não é sustentável, por isso propus uma fusão entre as Séries B e C, que se tornará a C Elite.

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Apesar de alguns clubes pedirem a redução de equipes participantes do Campeonato Italiano, uma discussão que também está em voga na Inglaterra e França, Gravina não acredita que a mudança esteja nesse ponto.

- O tema sobre 20 ou 18 times não me fascina e não é aí que está a reforma. Queremos reduzir o número de rebaixamentos e a lacuna de recursos entre as diferentes divisões.