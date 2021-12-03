Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Prefeitura de BH multa Atlético-MG em R$ 3 mil por festa não autorizada

Segundo o executivo mineiro, o evento, que teve até show de Bell Marques, não havia sido comunicado e liberado pela gestão municipal ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:30

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:30

A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta sexta-feira, 3 de dezembro, que notificou e multou o Atlético-MG porque não havia autorização para realizar festa promovida na madrugada desta quinta-feira, na Praça Sete, centro da cidade e ponto de encontro de torcedores, que celebraram a conquista do título de campeão brasileiro. O valor da multa foi de R$ 3 mil.
Segundo nota da PBH, “não houve qualquer pedido de licenciamento de evento por parte do Atlético”. O evento contou com trios elétricos e um show do cantor de axé, Bell Marques. A prefeitura não soube dizer qual foi o volume de pessoas presentes à festa alvinegra.
O prefeito e ex-presidente Alexandre Kalil chamou de "ridícula" a multa e afirmou que era melhor nem ter feito a notificação.
-Multa de R$ 3 mil é ridículo. Era melhor não ter multado-disse Kalil via assessoria. O Atlético-MG confirmou o título Brasileiro após vencer o Bahia por 3 a 2, nessa quinta-feira, em Salvador. Depois, o clube convocou a Massa para a festa, gerando a multa da PBH. Segundo os bombeiros, houve 17 ocorrências com pessoas passando mal e ainda algumas prisões por furtos e vandalismo, quando uma banca de revistas foi quebrada por torcedores. A Prefeitura informou que não foi comunicada ainda sobre possíveis novas festas no domingo, quando o Galo recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão e fará o jogo das faixas.
Crédito: AcelebraçãoatleticanavarouamadrugadaenãofoibemvistapelaPBH-(PedroSouza/AtléticoMG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados