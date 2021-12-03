Prefeitura de BH multa Atlético-MG em R$ 3 mil por festa não autorizada

A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta sexta-feira, 3 de dezembro, que notificou e multou o Atlético-MG porque não havia autorização para realizar festa promovida na madrugada desta quinta-feira, na Praça Sete, centro da cidade e ponto de encontro de torcedores, que celebraram a conquista do título de campeão brasileiro. O valor da multa foi de R$ 3 mil.

Segundo nota da PBH, “não houve qualquer pedido de licenciamento de evento por parte do Atlético”. O evento contou com trios elétricos e um show do cantor de axé, Bell Marques. A prefeitura não soube dizer qual foi o volume de pessoas presentes à festa alvinegra.

O prefeito e ex-presidente Alexandre Kalil chamou de "ridícula" a multa e afirmou que era melhor nem ter feito a notificação.

-Multa de R$ 3 mil é ridículo. Era melhor não ter multado-disse Kalil via assessoria. O Atlético-MG confirmou o título Brasileiro após vencer o Bahia por 3 a 2, nessa quinta-feira, em Salvador. Depois, o clube convocou a Massa para a festa, gerando a multa da PBH. Segundo os bombeiros, houve 17 ocorrências com pessoas passando mal e ainda algumas prisões por furtos e vandalismo, quando uma banca de revistas foi quebrada por torcedores. A Prefeitura informou que não foi comunicada ainda sobre possíveis novas festas no domingo, quando o Galo recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão e fará o jogo das faixas.