Prefeitura de BH libera alvará da Arena MRV e Galo pode iniciar edificações do estádio

A Prefeitura de Belo Horizonte(PBH) liberou ao Atlético-MG o alvará que permitirá o clube a erguer as edificações do seu estádio, a Arena MRV, previsto para ser entregue em 2022. Com o documento, o local onde será a arena alvinegra concedeu, que fica no bairro Califórnia , na Região Noroeste de BH, terá novos avanços em sua construção. As obras do estádio do Galo se iniciaram este ano com a terraplanagem do terreno. Com o alvará da PBH em mãos, o Galo terá de aguardar a formalização do documento por parte do Governo de Minas Gerais e da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com essa etapa burocrática vencida, os pilares de concreto iniciarão o sonho do estádio atleticano.