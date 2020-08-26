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Prefeitura de BH libera alvará da Arena MRV e Galo pode iniciar edificações do estádio

O documento autoriza o erguimento da parte estrutural do futuro estádio do Atlético-MG...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 19:44
Crédito: Obras de terraplanagem já foram iniciadas e agora com o alvará, as edificações do estádio já podem ser erguidas-(Reprodução Twitter Arena MRV
A Prefeitura de Belo Horizonte(PBH) liberou ao Atlético-MG o alvará que permitirá o clube a erguer as edificações do seu estádio, a Arena MRV, previsto para ser entregue em 2022. Com o documento, o local onde será a arena alvinegra concedeu, que fica no bairro Califórnia , na Região Noroeste de BH, terá novos avanços em sua construção. As obras do estádio do Galo se iniciaram este ano com a terraplanagem do terreno. Com o alvará da PBH em mãos, o Galo terá de aguardar a formalização do documento por parte do Governo de Minas Gerais e da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com essa etapa burocrática vencida, os pilares de concreto iniciarão o sonho do estádio atleticano.

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