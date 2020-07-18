Prefeitura de Belo Horizonte libera estádios da cidade para receber jogos

Faltam 9 dias para o retorno do Campeonato Mineiro e o maior estádio de Minas Gerais, o Mineirão, está liberado para receber jogos. O veto, da Prefeitura de BH caiu nesta sexta-feira, 17 de julho. A proibição de realização de partidas de futebol ocorria na cidade por conta do aumento de casos de coronavírus. O Estadual de Minas está marcado para ser retomado no dia 26 de julho, domingo e, pelo menos os jogos na capital mineira poderão acontecer no Gigante da Pampulha. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, celebrou a liberação nas redes sociais. Ele havia feito um pedido público a Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, para que houvesse uma avaliação sob a ótica do futebol e garantiu que havia segurança para ter jogos, devido aos protocolos de segurança elaborados pela FMF. -Mineirão liberado para os jogos do Campeonato Mineiro. Obrigado @prefeiturabh pelo entendimento e bom senso. Estamos preparados e seguros. Tudo ocorrerá bem-postou o presidente em seu Twitter. Em sua live nos canais oficiais do Cruzeiro, na quinta-feira, 16, Sérgio Rodrigues, falou que jogar em BH teria garantias de segurança. - Fiz um apelo à Prefeitura de Belo Horizonte para que entendesse isso, porque é uma questão de lógica, que ultrapassa até mesmo a estatística. O futebol vai voltar. A gente não está discutindo a volta do futebol. Isso está já sacramentado. Ainda bem, a gente já tem acompanhado, os números começam a cair agora, essa situação vai ser superada, sem dúvida nenhuma. A gente já vê os campeonatos: Carioca já finalizou, Paulista vai começar essa semana. Não vimos nenhum dado que atrele a volta de campeonato ao aumento de casos de Covid. Não existe essa correlação - disse Sérgio Rodrigues. Sérgio Santos Rodrigues se dirigiu diretamente ao prefeito Alexandre Kalil, querendo sua compreensão do contexto do futebol. - Então, eu fiz esse apelo à Prefeitura hoje. Peço à torcida também. Para nós é fundamental. Não só em meu nome. Tenho certeza que o Marcus Salum e o Sérgio Sette Câmara querem que o América-MG e o Atlético-MG joguem em Belo Horizonte também. Tenho certeza que o prefeito é muito ligado em redes sociais, ele vai ouvir a população de Belo Horizonte, vai compreender essa parte, como eu disse, que é técnica. Ela não altera em nada o local, se essas pessoas vão se misturar de qualquer forma. E nós queremos também a segurança. Faço esse apelo: vamos jogar em Belo Horizonte. Isso vai ser muito importante, não só em termos técnicos e econômicos, mas especialmente o Cruzeiro estar atuando em sua casa- completou. O mandatário da Raposa argumentou que atuar em BH ou outra cidade neste momento não fará diferença, já que há um protocolo sanitário elaborado pela FMF e, se houver um caso de coronavírus após uma partida, será encaminhado para a rede hospitalar. - A grande questão é o seguinte. Como é o protocolo hoje para jogar? As Federações só autorizaram que cada equipe leve 42 pessoas na sua delegação, isso incluindo comissão técnica, jogadores e diretoria. Ou seja, tem 42 de cada time, mais umas 10 pessoas da Federação Mineira de Futebol. Vamos arredondar para 100. Se eu tiver 100 pessoas jogando em Sete Lagoas, em Nova Lima, em Nova Serrana, ou no Mineirão, essas mesmas 100 pessoas, elas vão se encontrar de qualquer forma. E onde elas moram? Elas moram em Belo Horizonte. Se elas jogarem em Sete lagoas, elas voltam para cá. Então, não muda em nada jogar no Mineirão ou em Sete Lagoas. Outro argumento do presidente do Cruzeiro é a comparação que fez entre a abertura de de shoppings e dos eventos esportivos, tendo nas arenas dos jogos mais segurança das pessoas envolvidas nos eventos. - O que a gente colocou foi isso. É diferentemente de um shopping center que é fechado, que os consumidores não necessariamente estão testados. Estamos falando de uma atividade econômica, que temos 100 pessoas testadas, e elas vão estar juntas em qualquer lugar. Se não jogar no Mineirão, elas vão jogar em Sete Lagoas. E se ali alguém pegar Covid, eles vão voltar para Belo Horizonte e estarão internados no hospital de Belo Horizonte – concluiu. O Cruzeiro deverá receber seu duelo contra a URT no estádio. O clássico América-MG e Atlético-MG, marcado também para o dia 26, será no independência. pois o coelho. Resta saber se o Coimbra irá mandar seus jogos no Horto, ou no Gigante da Pampulha.