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Prefeito de Nápoles pede mudança no nome do estádio San Paolo para homenagear Maradona

Luigi de Magistris propõe mudança no estádio do Napoli e quer que local seja rebatizado para homenagear o ídolo do clube. Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 16:06

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:06

Crédito: Divulgação / Napoli
As homenagens a Maradona após a morte do ex-jogador não param de acontecer. Prefeito da cidade de Nápoles, Luigi de Magistris propôs que o Estádio San Paolo, palco onde Diego brilhou com a camisa do Napoli, seja rebatizado para homenageá-lo.
- Troquemos o nome do Estádio San Paolo para Diego Armando Maradona. Seria uma forma de honrar sua memória - disse o político.
Maradona atuou no Napoli entre 1984 e 1991, onde conquistou dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, uma Copa da Uefa e uma Supercopa da Itália.
Em 2017, Maradona se tornou cidadão honorário da cidade de Nápoles.

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