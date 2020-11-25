Prefeito de Nápoles pede mudança no nome do estádio San Paolo para homenagear Maradona

Crédito: Divulgação / Napoli

As homenagens a Maradona após a morte do ex-jogador não param de acontecer. Prefeito da cidade de Nápoles, Luigi de Magistris propôs que o Estádio San Paolo, palco onde Diego brilhou com a camisa do Napoli, seja rebatizado para homenageá-lo.

- Troquemos o nome do Estádio San Paolo para Diego Armando Maradona. Seria uma forma de honrar sua memória - disse o político.

Maradona atuou no Napoli entre 1984 e 1991, onde conquistou dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, uma Copa da Uefa e uma Supercopa da Itália.