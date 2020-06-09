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Prefeito de Madri afirma que final da Champions pode ser na Espanha

José Luis Martínez Almeida colocou a capital espanhola como candidata caso final da Liga dos Campeões mude de sede. Última final aconteceu na cidade...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 20:00

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 20:00

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A crise causada pela pandemia do novo coronavírus trouxe enormes impactos no futebol. A Liga dos Campeões, que está paralisada e deve ser retomada em agosto, ainda não sabe se terá a final disputada em Istambul, na Turquia, como estava previsto.
O país europeu tem sofrido bastante com a disseminação da doença e a as autoridades podem decidir pela mudança de sede. Nos últimos dias, a imprensa europeia afirmou que a Alemanha e Portugal aparecem como possíveis destinos para o jogo mais importante de clubes no ano.
Na última segunda-feira, no entanto, mais um local apareceu como candidato a receber a final: Madri. Em entrevista à "13tv", José Luis Martínez Almeida, prefeito de Madri, colocou a cidade à disposição para a partida.
- Seria uma grande notícia para a cidade de Madri. Acolher um evento internacional como a final da Liga dos Campeões é muito importante, ainda mais nessas circunstâncias porque demonstraria a capacidade de Madri para se reestabelecer em pouco tempo da situação dramática que atravessamos - disse o prefeito.
Na última temporada, a final da Liga dos Campeões foi em Madri, no estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid. O Liverpool bateu o Tottenham por 2 a 0 e ficou com o título pela sexta vez. Apesar de o prefeito não ter falado o nome do estádio dos Colchoneros, caso a final realmente aconteça na capital espanhola, certamente será no mesmo local. O Santiago Bernabéu, do Real Madrid, seria a outra opção, mas está fechado para obras.
- Sei que estão sendo feitos arranjos e quero declarar apoio absoluto da prefeitura para que a final da Liga dos Campeões seja realizada em Madri - finalizou.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da Europa'Seria imprudente que Suárez jogasse os 90 minutos', diz SetiénBalotelli vai ao CT do Brescia para treino, mas é barrado na entradaSamu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na Itália E MAIS:

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