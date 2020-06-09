Prefeito de Madri afirma que final da Champions pode ser na Espanha

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus trouxe enormes impactos no futebol. A Liga dos Campeões, que está paralisada e deve ser retomada em agosto, ainda não sabe se terá a final disputada em Istambul, na Turquia, como estava previsto.

O país europeu tem sofrido bastante com a disseminação da doença e a as autoridades podem decidir pela mudança de sede. Nos últimos dias, a imprensa europeia afirmou que a Alemanha e Portugal aparecem como possíveis destinos para o jogo mais importante de clubes no ano.

Na última segunda-feira, no entanto, mais um local apareceu como candidato a receber a final: Madri. Em entrevista à "13tv", José Luis Martínez Almeida, prefeito de Madri, colocou a cidade à disposição para a partida.

- Seria uma grande notícia para a cidade de Madri. Acolher um evento internacional como a final da Liga dos Campeões é muito importante, ainda mais nessas circunstâncias porque demonstraria a capacidade de Madri para se reestabelecer em pouco tempo da situação dramática que atravessamos - disse o prefeito.

Na última temporada, a final da Liga dos Campeões foi em Madri, no estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid. O Liverpool bateu o Tottenham por 2 a 0 e ficou com o título pela sexta vez. Apesar de o prefeito não ter falado o nome do estádio dos Colchoneros, caso a final realmente aconteça na capital espanhola, certamente será no mesmo local. O Santiago Bernabéu, do Real Madrid, seria a outra opção, mas está fechado para obras.