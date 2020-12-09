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Precisando de uma vitória para liderar o grupo, Tottenham recebe o Antwerp pela Liga Europa

Uma das grandes surpresas na competição, clube belga venceu
quatro das cinco partidas válidas pela fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 13:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 13:03

Crédito: JOHN THYS / AFP
O Tottenham ainda busca a primeira colocação do Grupo J da Liga Europa. Nesta quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), os Spurs recebem o Royal Antwerp, da Bélgica, que ocupa a liderança.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUEEm grande fase, o Tottenham chega para o confronto na liderança da Premier League, após uma vitória sobre o Arsenal por 2 a 0. Na Liga Europa, a equipe de Mourinho é a vice-líder do Grupo J e precisa de uma vitória para se classificar na primeira colocação, mas já está garantida na próxima fase.
- Com 2.000 torcedores atrás de nós, temos a chance de vencer o grupo. Não acho que devemos ter medo de jogar contra qualquer time na próxima fase, mas é claro que se pudéssemos evitá-los na próxima rodada, seria uma vantagem - disse José Mourinho
Surpresa na Liga Europa, o Royal Antwerp venceu quatro dos cinco jogos na competição e precisa de um empate para se manter na liderança. No Campeonato Belga, é o quarto colocado e vem de uma derrota por 4 a 2 para o líder Racing Genk.

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