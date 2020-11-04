Precisando da vitória, São Paulo tem retrospecto ruim no mata-mata da Sul-Americana

Crédito: Time comandado por Fernando Diniz precisará da vitória nesta quarta (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem um duro desafio nesta quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, diante do Lanús, da Argentina. O jogo é válido pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana e o clima é de decisão: o Tricolor perdeu na ida por 3 a 2 e necessita da vitória para avançar.

A equipe precisa triunfar por 2 a 1 ou por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga (o gol qualificado é válido no torneio). No entanto, o retrospecto recente do clube não é bom nesta competição: desde o título conquistado em 2012, em cima do Tigre, o São Paulo só foi eliminado:

2014 – Eliminado pelo Atlético Nacional-COL na semifinal;2017 – Eliminado pelo Defensa y Justicia-ARG na primeira fase;2018 – Eliminado pelo Colón-ARG na segunda fase.Neste ano, os comandados de Fernando Diniz deram adeus precocemente ao Campeonato Paulista nas quartas, ao perder para o Mirassol em casa, e à Copa Libertadores, ainda na fase de grupos. No entanto, o momento aponta para outro caminho.

O time vem de dois resultados importantes, a classificação na Copa do Brasil diante do Fortaleza de Rogério Ceni nos pênaltis e uma goleada em cima do Flamengo, por 4 a 1, com defesa de duas penalidades por parte do goleiro Tiago Volpi. Com isso, o Tricolor continua o sonho de dois títulos, o inédito da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro (é o quinto colocado, com 30 pontos, e três jogos a menos que o líder Internacional, que soma 35 pontos).