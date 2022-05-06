'Precisando bastante desse gol', reconhece Amarildo em tento salvador no Náutico

Na última rodada da Série B do Brasileirão, o Náutico conseguiu um importante ponto frente ao Guarani, nos Aflitos, graças ao tento marcado pelo atacante Amarildo, o primeiro do atleta com a camisa do Timbu.>Dez jogadores 10 brasileiros Sub-20 mais valiosos no mercadoAlém de ressaltar o caráter de confiança que o tento lhe dará pensando nos próximos compromissos, Amarildo pontuou que marcar também reflete o merecimento da equipe em igualar o marcador nos acréscimos do segundo tempo:

- Eu estava precisando bastante desse gol, até pra minha confiança. Estava ansioso pra poder fazer o primeiro gol aqui no Náutico. Fico muito feliz, queria muito agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui e acabar ajudando o time. Entrar da maneira que foi e no fim do jogo conseguir fazer um gol.

- Acredito que o time já estava merecendo que esse gol saísse. A gente já vinha trabalhando muito bem durante a semana. Concentração, dedicação, esforço desde o último jogo da final. Acho que a gente merecia esse gol - completou o atleta de 23 anos de idade.