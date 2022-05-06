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futebol

'Precisando bastante desse gol', reconhece Amarildo em tento salvador no Náutico

Atacante frisou importância de marcar pelo Timbu pensando em ganho de confiança...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 16:54
Na última rodada da Série B do Brasileirão, o Náutico conseguiu um importante ponto frente ao Guarani, nos Aflitos, graças ao tento marcado pelo atacante Amarildo, o primeiro do atleta com a camisa do Timbu.>Dez jogadores 10 brasileiros Sub-20 mais valiosos no mercadoAlém de ressaltar o caráter de confiança que o tento lhe dará pensando nos próximos compromissos, Amarildo pontuou que marcar também reflete o merecimento da equipe em igualar o marcador nos acréscimos do segundo tempo:
- Eu estava precisando bastante desse gol, até pra minha confiança. Estava ansioso pra poder fazer o primeiro gol aqui no Náutico. Fico muito feliz, queria muito agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui e acabar ajudando o time. Entrar da maneira que foi e no fim do jogo conseguir fazer um gol.
- Acredito que o time já estava merecendo que esse gol saísse. A gente já vinha trabalhando muito bem durante a semana. Concentração, dedicação, esforço desde o último jogo da final. Acho que a gente merecia esse gol - completou o atleta de 23 anos de idade.
Crédito: ConfrontonoRecifefoidecididonosacréscimos(WilsonCastro

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