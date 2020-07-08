'Precisamos manter a calma', diz Sarri após derrota em clássico

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Com a dolorosa derrota no clássico contra o Milan, o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, reconheceu que sua equipe deixou a desejar na parte final do jogo. No entanto, o comandante também citou o fato de o calendário apertado estar prejudicando o clube por conta dos jogos em sequência.

- Tivemos bons 60 minutos: estávamos no controle do jogo, depois houve um blecaute no qual não há necessidade de falar muito, já que temos outra partida em poucos dias. Isso já aconteceu com outras equipes, porque este é um momento difícil para todos, física e mentalmente.

Sarri disse que seu precisa ter calma em determinados momentos e ressaltou que o time estava bem até levar o primeiro gol. A partir daí, segundo o técnico, a Juve se perdeu em campo.