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Pré-Copa do Nordeste: Nos pênaltis, Moto Club elimina América-RN

Em jogo repleto de emoção, o Moto levou a melhor na marca da cal e avança no torneio regional...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 21:25

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 21:25

Crédito: Moto Club eliminou o América-RN (Canindé Pereira/América-RN
Foi no sufoco, mas deu Moto Club na Arena das Dunas. Após empate repleto de emoção no tempo normal, o time do Maranhão venceu o América-RN nos pênaltis e segue vivo no torneio regional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Primeiro Tempo
A etapa inicial teve mais América-RN. Dentro de casa, o Diabo se arriscou no campo ofensivo e deu trabalho ao Moto. Em duas oportunidades, o América carimbou o poste com Erick Varão e Luis Henrique.
Apesar da insistência do time potiguar no ataque, o Moto Club segurou as investidas e manteve o placar inalterado.
Segundo Tempo
Na etapa final o jogo ficou mais aberto. O Moto se aventurou no ataque e carimbou o poste com Wallace Lima. A resposta do América-RN veio através de Erick Varão, que recebeu o cruzamento e cabeceou para fora em ótima oportunidade.
Os gols saíram apenas na reta final. Aos 40 minutos, Luis Henrique soltou uma bomba e venceu o goleiro João Paulo. A vaga dos mandantes parecia certa, mas nos acréscimos, Jeff Silva recebeu na cara do goleiro e tocou com categoria para deixar tudo igual.
Pênaltis
Na marca da cal, melhor para o Moto Club, que converteu todas as cobranças e contou com o erro de Jean Pierre para vencer por 5 a 4.

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