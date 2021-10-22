Pré-Copa do Nordeste: Nos pênaltis, Moto Club elimina América-RN

Crédito: Moto Club eliminou o América-RN (Canindé Pereira/América-RN

Foi no sufoco, mas deu Moto Club na Arena das Dunas. Após empate repleto de emoção no tempo normal, o time do Maranhão venceu o América-RN nos pênaltis e segue vivo no torneio regional.

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Primeiro Tempo

A etapa inicial teve mais América-RN. Dentro de casa, o Diabo se arriscou no campo ofensivo e deu trabalho ao Moto. Em duas oportunidades, o América carimbou o poste com Erick Varão e Luis Henrique.

Apesar da insistência do time potiguar no ataque, o Moto Club segurou as investidas e manteve o placar inalterado.

Segundo Tempo

Na etapa final o jogo ficou mais aberto. O Moto se aventurou no ataque e carimbou o poste com Wallace Lima. A resposta do América-RN veio através de Erick Varão, que recebeu o cruzamento e cabeceou para fora em ótima oportunidade.

Os gols saíram apenas na reta final. Aos 40 minutos, Luis Henrique soltou uma bomba e venceu o goleiro João Paulo. A vaga dos mandantes parecia certa, mas nos acréscimos, Jeff Silva recebeu na cara do goleiro e tocou com categoria para deixar tudo igual.

Pênaltis