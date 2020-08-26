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Pré-candidato do Barça diz que Messi tem que pagar a multa e sair

Toni Freixa deu entrevista em que se diz surpreso e desapontado com atitude do jogador na última terça-feira. Pré-candidato à presidência não está preocupado com saída do atleta...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:11

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 12:11
Toni Freixa, pré-candidato à presidência do Barcelona no próximo ano, criticou a forma como Lionel Messi tratou o clube ao pedir para sair na última terça-feira. Em declarações à “Radio Marca”, o catalão diz estar tranquilo e ciente de que toda Era tem um final, mas que o argentino deve pagar a multa de rescisão presente no contrato.
- Eu não estou muito preocupado com a saída do Messi, pois tudo tem um fim. A questão é que ele fez isso de uma forma tão infeliz e sem respeitar o clube. Eu estou surpreso e desapontado como um homem do Barcelona. Desapontado pelo que Messi fez. Os contratos devem ser cumpridos e o que Messi tem que fazer é pagar os 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) e sair.Messi pediu para sair do Barcelona na última terça-feira (AFP)Messi busca uma saída sem custos do Barcelona se prendendo em uma cláusula de seu contrato em que poderia exercer a rescisão do vínculo de forma unilateral ao fim da temporada. O prazo era até o dia 10 de junho, mas o argentino entende que por conta da paralisação do futebol devido a Covid-19, a data inicial deve ser prorrogada.

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