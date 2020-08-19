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futebol

Pré-candidato do Barça afirmou que se for eleito, não conta com Koeman

Víctor Font sonha com Xavi Hernández para comandar o clube em um projeto de médio e longo prazo e afirma que não mudaria planos nem com triplete conquistado pelo holandês...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 09:33

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:33

Crédito: Víctor Font diz que não irá contar com Koeman caso seja eleito presidente do Barcelona (Reprodução/Instagram
Víctor Font, pré-candidato a presidência do Barcelona, afirmou que se for eleito mandatário do clube, não pretende contar com os serviços de Ronald Koeman. Em entrevista na noite da última terça-feira, o empresário disse que tem o nome de Xavi Hernández como sua prioridade e que não abre mão do espanhol mesmo que o holandês vença tudo.
- Se eu for presidente, não mudaria meus planos, porque realmente acreditamos que é essencial para o médio e longo prazo implementar um projeto em que trabalhamos há vários anos. Se eu for presidente, Koeman não será treinador. Koeman é um mito do Barcelona, devemos desejar-lhe sucesso e, com sorte, venceremos o triplete.
Víctor Font tem em mente um plano estrutural que vai desde um nome escolhido por ele e seu grupo para a vice-presidência do futebol até o treinador da base do clube. Não fechou as portas para o holandês caso ele queira contribuir para o projeto de Font, mas Koeman não terá futuro no cargo de técnico com o atual pré-candidato.

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