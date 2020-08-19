Pré-candidato do Barça afirmou que se for eleito, não conta com Koeman

Crédito: Víctor Font diz que não irá contar com Koeman caso seja eleito presidente do Barcelona (Reprodução/Instagram

Víctor Font, pré-candidato a presidência do Barcelona, afirmou que se for eleito mandatário do clube, não pretende contar com os serviços de Ronald Koeman. Em entrevista na noite da última terça-feira, o empresário disse que tem o nome de Xavi Hernández como sua prioridade e que não abre mão do espanhol mesmo que o holandês vença tudo.

- Se eu for presidente, não mudaria meus planos, porque realmente acreditamos que é essencial para o médio e longo prazo implementar um projeto em que trabalhamos há vários anos. Se eu for presidente, Koeman não será treinador. Koeman é um mito do Barcelona, devemos desejar-lhe sucesso e, com sorte, venceremos o triplete.