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Pré-candidato à presidência do Barcelona diz que contratação de Neymar 'seria barata' ao clube

Jordi Farré afirmou que contratação do jogador do Paris Saint-Germain custaria entre R$ 284 milhões e R$ 347 milhões e que Messi quer ficar no Barcelona...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 13:28
Crédito: Mike Ehrmann / STF / AFP
Ex-jogador do Barcelona, o atacante Neymar pode voltar ao clube catalão. É o que garante Jordi Farré, candidato à presidência do clube blaugrana. Em entrevista à rádio "RAC1", o empresário garantiu que a contratação do craque do PSG "seria barata", mas fez uma ressalva: Neymar deveria pedir perdão.
+ Veja a tabela do Campeonato Espanhol- (Contratar o Neymar) É uma forma de empolgar o Messi. O Neymar será bem-vindo, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é retirar os processos, pedir perdão sem humilhação. Mesmo assim, é muito barato. Existe uma ferramenta que a Fifa tem que é o pedido de transferência, que pode ser solicitado no último ano do contrato. Neymar acho que custaria entre 45 e 55 milhões de euros (entre R$ 284 milhões e R$ 347 milhões) - disse Jordi Farré.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década
O pré-candidato também falou sobre a situação de Messi, que tem contrato somente até o final da temporada. Para Jordi Farré, o camisa 10 pode ficar no clube caso um projeto interessante seja apresentado.
- Tenho certeza de que Messi não quer ir. Já falei com próximos a ele, não avancei em nada, mas me disseram que ele quer ficar, mas quer um projeto vencedor. Meu projeto é que ele renove ano após ano, depois crie uma marca conjunta entre Messi e Barça, e que seja o presidente honorário. Porém, tem que se adaptar às condições atuais do clube - concluiu.

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