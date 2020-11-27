Pré-candidato à presidência do Barcelona conversa com pai de Neymar sobre volta do filho ao clube

A novela envolvendo Neymar e Barcelona ganhou mais um capítulo. Segundo a imprensa espanhola, Jordi Farré, pré-candidato à presidência do clube catalão, conversou com o pai do craque brasileiro para saber sobre a possibilidade da volta do jogador do Paris Saint-Germain para o Camp Nou.De acordo com o jornal "Sport" e a rádio "Cadena SER", a reunião, que aconteceu por videoconferência, foi boa e a intenção do clube é convencer Neymar a não renovar seu contrato com os franceses para assinar como agente livre. O brasileiro tem vínculo com os parisienses até junho de 2022.