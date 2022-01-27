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Prazo para defesas de CBF e AFA se encerra, e Fifa deve decidir sobre clássico adiado em breve

Partida, realizada em setembro de 2021, foi paralisada após interferência da Anvisa...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 19:10

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 19:10

Cancelada após interferência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no ano passado, a partida entre Brasil e Argentina, na Arena Corinthians, deve ter uma decisão final em breve. De acordo com o 'Ge.com', o período para alegações finais para as partes envolvidas no duelo se encerra nesta quinta-feira.+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
O prazo foi determinado pela Fifa, que vai dar um veredito sobre o caso nas próximas semanas. A entidade máxima do futebol irá decidir entre uma nova partida ou a vitória para um dos lados. Segundo o portal, são mínimas as chances da Fifa declarar um empate ou W.O duplo, onde ambos sairiam sem somar pontos.
A confusão ocorreu no dia 5 de setembro do ano passado, quando o duelo foi interrompido por um agente da Anvisa quatro minutos após o início. Segundo o órgão, quatro jogadores da Argentina (Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía) burlaram as normas sanitárias do Brasil.
+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
Os jogadores, que vinham da Inglaterra deveriam, fazer quarentena de 14 dias no Brasil, o que não ocorreu. A Confederação Brasileira de Futebol afirmou que alertou a federação argentina sobre o fato, enquanto a AFA alega que, como mandante, a CBF deveria pedir à Anvisa a liberação dos atletas, que estavam vacinados e testaram negativo para covid-19.
Crédito: AgentedaAnvisainvadiuogramadoeparalisouojogoquatrominutosapósoinício(LucasFigueiredo/CBF

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