Prass elogia a torcida do Ceará: 'Apoia muito o nosso time'

Aos 41 anos, Fernando Prass assume cada vez mais o papel de líder dentro do Ceará. Firme com seus ideais dentro e fora de campo, o goleiro ganhou o respeito da torcida e não esconde a sua admiração com a massa Alvinegra.Em conversa com o jornal O POVO, o camisa 1 falou sobre o carinho que tem recebido das arquibancadas e o papel cultural do futebol na região nordeste.
‘Deu para ver como todo time de tradição, casa, tem uma torcida que apoia, cobra muito e vê o clube dela a oportunidade de trazer felicidade, realização. Aqui no Nordeste ainda mais, o futebol tem papel social, de cultura e entretenimento para a pessoa’, declarou.
Em pouco tempo de Ceará, Fernando Prass foi extremamente importante na Copa do Brasil, torneio que é fundamental nas finanças do Vozão. Na Segunda Fase, diante do Oeste, ele brilhou no tempo normal e na disputa de pênaltis ao pegar duas cobranças e ajudar a equipe a conseguir a classificação.
No total, desde a sua chegada ao Ceará, Fernando Prass foi titular em 13 dos 15 jogos do clube na temporada.