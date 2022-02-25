Pouso Alegre x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desalques

Em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Mineiro, Pouso Alegre e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 26 de fevereiro, às 16h30, no Manduzão, na cidade do Sul de Minas. O Galo não terá cinco titulares que serão poupados por Antonio Mohamed. Mariano, Hulk, Godin, Jair e Zaracho, que ainda se recupera de um problema muscular na coxa, ficarão de fora do confronto. No Dragão, o técnico Franciso Diá, que assumiu no lugar de Cléber Gaúcho, terá seu maior desafio até o momento, diante do alvinegro, supercampeão do Brasil. Se vencer, o Atlético assume a liderança do campeonato, com 19 pontos, mesma pontuação do rival Cruzeiro, mas o Galo tem melhor saldo de gols e ficaria na primeira posição. O Pouso Alegre está na lanterna do Mineiro, com apenas três pontos em sete jogos e luta para não antecipar seu rebaixamento na competição.