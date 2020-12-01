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Poupando jogadores, Barcelona viaja para encarar o Ferencvaros

Time de Ronald Koeman já está classificado para a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, mas espera terminar na primeira colocação do Grupo G...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 12:10

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:10

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona viaja até a Hungria para encarar o Ferencvaros nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time de Ronald Koeman já está classificado para as oitavas de final, mas briga pela primeira colocação da chave contra a Juventus e enfrenta o lanterna do Grupo G.
O técnico Ronald Koeman decidiu que irá poupar Lionel Messi, Philippe Coutinho e Ter Stegen da partida, além de outros desfalques por causa de lesões. Dessa forma, o comandante holandês não espera um duelo fácil.
- Será uma partida complicada, eles possuem homens de qualidade e velocidade na frente. Nossa defesa deve estar concentrada. Temos que controlar seu jogo ofensivo e causar danos nos espaços que acharmos. O mais importante é classificar para a próxima fase e conseguimos isso em Kiev, mas nossa mentalidade é ganhar todas as partidas.
Koeman também explicou o motivo de dar descanso para Messi neste confronto.
- Não é normal que descanse, mas com o calendário da atual temporada havia dois momentos em que Messi pudesse descansar: em Kiev e amanhã, porque já estamos classificados. A partida de sábado pelo Espanhol é muito importante e a partir de amanhã não há mais opções para descansar. Ele quer jogar sempre, mas toda vez que tomo uma decisão, falo com os jogadores.
Na próxima semana, o Barcelona volta à campo pelo último duelo desta fase de grupos da Liga dos Campeões e encara a Juventus, na Catalunha. A partida deve definir o primeiro e o segundo colocado. O Barça mostrou superioridade do primeiro confronto e conquistou uma vitória chave por 2 a 0 em Turim.

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