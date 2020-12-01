Poupando jogadores, Barcelona viaja para encarar o Ferencvaros

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona viaja até a Hungria para encarar o Ferencvaros nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time de Ronald Koeman já está classificado para as oitavas de final, mas briga pela primeira colocação da chave contra a Juventus e enfrenta o lanterna do Grupo G.

O técnico Ronald Koeman decidiu que irá poupar Lionel Messi, Philippe Coutinho e Ter Stegen da partida, além de outros desfalques por causa de lesões. Dessa forma, o comandante holandês não espera um duelo fácil.

- Será uma partida complicada, eles possuem homens de qualidade e velocidade na frente. Nossa defesa deve estar concentrada. Temos que controlar seu jogo ofensivo e causar danos nos espaços que acharmos. O mais importante é classificar para a próxima fase e conseguimos isso em Kiev, mas nossa mentalidade é ganhar todas as partidas.

Koeman também explicou o motivo de dar descanso para Messi neste confronto.

- Não é normal que descanse, mas com o calendário da atual temporada havia dois momentos em que Messi pudesse descansar: em Kiev e amanhã, porque já estamos classificados. A partida de sábado pelo Espanhol é muito importante e a partir de amanhã não há mais opções para descansar. Ele quer jogar sempre, mas toda vez que tomo uma decisão, falo com os jogadores.