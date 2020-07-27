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Poupados na Vila, titulares do São Paulo treinam de olho nas quartas

Enquanto os jogadores que atuaram por 90 minutos na Vila Belmiro fizeram trabalhos regenerativos, titulares trabalharam a parte tática com Fernando Diniz...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:23
Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Poupados na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro, no domingo, os titulares do São Paulo foram a campo nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e fizeram um trabalho tático de olho na partida de quarta-feira, às 19h, contra o Mirassol, no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão.
Se tivessem atuado contra o Guarani, os titulares perderiam o dia de treino para fazer trabalhos regenerativos. Também não seria possível usar a partida na Vila Belmiro para treinar a formação principal, já que Daniel Alves e Tchê Tchê estavam suspensos e três jogadores estavam pendurados e correriam o risco de ficar fora das quartas: Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno. O Tricolor deverá entrar em campo com a mesma equipe que perdeu por 3 a 2 para o Red Bull na quinta-feira passada: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato.
Ao contrário da reta final da primeira fase, quando ficaram confinados em Cotia, os atletas voltaram para suas casas após o trabalho desta manhã e retornarão ao CT da Barra Funda na tarde de terça para mais um treino seguido de concentração.

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