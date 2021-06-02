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Poupados na Copa do Brasil, titulares do São Paulo treinam nesta quarta

Tricolor se prepara para a partida diante do Atlético-GO, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, fora de casa. Titulares nem viajaram para Teresina...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 13:28

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:28

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
Os titulares do São Paulo treinaram na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda, visando a partida diante do Atlético-GO, no próximo sábado (5), às 19h, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Vale ressaltar que eles não foram relacionados pelo técnico Hernán Crespo na derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2, em Teresina, em jogo válido pela Copa do Brasil. A comissão técnica preferiu utilizar uma equipe alternativa.
No entanto, mesmo poupando jogadores, o Tricolor pode ter dois desfalques importantes. O ala Daniel Alves e o meia Benítez ainda se recuperam de lesões e não treinaram juntamente com o grupo. Portanto, têm chances de não jorem diante do Dragão.
BAIXE O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE! A tendência é que Crespo faça apenas uma alteração na escalação, colocando Rodrigo Nestor no lugar de Liziero, que está com a Seleção Olímpica. O jovem volante, assim como mostrou o LANCE!, pode ganhar uma sequência com a ausência do camisa 14.
O São Paulo quer reencontrar o caminho dias vitórias. Nas duas últimas partidas, foram um empate, diante do Fluminense e uma derrota, contra o 4 de Julho. A última vitória foi diante do Sporting Cristal (PER), pela Libertadores.

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