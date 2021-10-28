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futebol

Poupado por Claudinei na Copa SC, Arthur Chaves foca no time profissional

Zagueiro já tem 16 jogos na temporada somando cinco campeonatos diferentes...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 12:15
Crédito: Zagueiro do Avaí foi poupado por Claudinei (Leandro Boeira/Avaí
A equipe do Avaí se prepara para o confronto contra o Operário-PR que ocorre nesta sexta-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão segue na briga pelo acesso, enquanto o Fantasma luta pela permanência no torneio nacional. Poupado pelo técnico Claudinei Oliveira na Copa SC justamente para integrar o elenco profissional nesta partida, o zagueiro Arthur Chaves, de apenas 20 anos, falou sobre essa decisão do comandante.
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'É sempre bom estar integrado no grupo do profissional, indo para jogos e viagens. A cada jogo aprendo alguma coisa nova que pode ser usada no decorrer da minha carreira. Esse é meu primeiro ano como profissional e só não fui para dois jogos da Série B, então acredito que o professor Claudinei conta comigo', revelou o jogador.
Arthur Chaves tem apenas 20 anos, mas foi titular e capitão da equipe Sub-23 do Avaí que disputou o Brasileiro de Aspirantes. O atleta também foi relacionado para 29 dos 31 jogos do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o zagueiro realizou 16 jogos somando suas participações em cinco competições: Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro de Aspirantes, Campeonato Catarinense, Copa SC e Série B.
Faltando apenas sete rodadas para o fim da Série B, o Avaí, terceiro colocado na tabela, tem 53 pontos em 31 jogos, dois na frente do CRB, primeiro time fora do G4, com um jogo a mais. O Operário está na 14ª posição, com 38 pontos em 31 partidas, seis pontos na frente do Londrina, primeira equipe dentro do Z4.

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