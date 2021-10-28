Poupado por Claudinei na Copa SC, Arthur Chaves foca no time profissional

Crédito: Zagueiro do Avaí foi poupado por Claudinei (Leandro Boeira/Avaí

A equipe do Avaí se prepara para o confronto contra o Operário-PR que ocorre nesta sexta-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão segue na briga pelo acesso, enquanto o Fantasma luta pela permanência no torneio nacional. Poupado pelo técnico Claudinei Oliveira na Copa SC justamente para integrar o elenco profissional nesta partida, o zagueiro Arthur Chaves, de apenas 20 anos, falou sobre essa decisão do comandante.

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'É sempre bom estar integrado no grupo do profissional, indo para jogos e viagens. A cada jogo aprendo alguma coisa nova que pode ser usada no decorrer da minha carreira. Esse é meu primeiro ano como profissional e só não fui para dois jogos da Série B, então acredito que o professor Claudinei conta comigo', revelou o jogador.

Arthur Chaves tem apenas 20 anos, mas foi titular e capitão da equipe Sub-23 do Avaí que disputou o Brasileiro de Aspirantes. O atleta também foi relacionado para 29 dos 31 jogos do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o zagueiro realizou 16 jogos somando suas participações em cinco competições: Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro de Aspirantes, Campeonato Catarinense, Copa SC e Série B.