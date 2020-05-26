Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Poulsen tem lesão confirmada e vira preocupação para o RB Leipzig

Após exames de imagem, clube alemão confirmou lesão no ligamento do tornozelo do dinamarquês e informou que jogador não tem previsão de volta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 19:08

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
Com chances remotas de título no Campeonato Alemão, mas ainda vivo na briga pela vaga na Liga dos Campeões, o RB Leipzig tem uma preocupação para a reta final da temporada. O clube informou que o atacante Yussuf Poulsen teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo e será desfalque por tempo indeterminado.
O jogador sofreu a contusão na partida contra o Mainz no domingo, mas atuou durante os 90 minutos. A confirmação da lesão veio após exames feitos na segunda-feira. O dinamarquês marcou um dos gols da vitória por 5 a 0.
Poulsen vivia boa fase nesta volta do Campeonato Alemão. Além da titularidade nas duas partidas e do gol marcado no fim de semana, o camisa 9 foi o responsável por evitar a derrota ao fazer o gol de empate contra o Freiburg, no primeiro jogo após a paralisação.
Sem Poulsen, o RB Leipzig volta a campo nesta quarta-feira, contra o Hertha Berlin, em casa. A bola rola às 13h30 (de Brasília) na Red Bull Arena.E MAIS:Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoEx-jogador do Arsenal, Sagna revela medo de jogar contra o Chelsea'Pupilo' de Neymar, Felipe Anderson relembra jogo especial com o craque na época de SantosIcardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anos E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados