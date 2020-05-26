Poulsen tem lesão confirmada e vira preocupação para o RB Leipzig

Com chances remotas de título no Campeonato Alemão, mas ainda vivo na briga pela vaga na Liga dos Campeões, o RB Leipzig tem uma preocupação para a reta final da temporada. O clube informou que o atacante Yussuf Poulsen teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo e será desfalque por tempo indeterminado.
O jogador sofreu a contusão na partida contra o Mainz no domingo, mas atuou durante os 90 minutos. A confirmação da lesão veio após exames feitos na segunda-feira. O dinamarquês marcou um dos gols da vitória por 5 a 0.
Poulsen vivia boa fase nesta volta do Campeonato Alemão. Além da titularidade nas duas partidas e do gol marcado no fim de semana, o camisa 9 foi o responsável por evitar a derrota ao fazer o gol de empate contra o Freiburg, no primeiro jogo após a paralisação.
Sem Poulsen, o RB Leipzig volta a campo nesta quarta-feira, contra o Hertha Berlin, em casa. A bola rola às 13h30 (de Brasília) na Red Bull Arena.E MAIS:Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoEx-jogador do Arsenal, Sagna revela medo de jogar contra o Chelsea'Pupilo' de Neymar, Felipe Anderson relembra jogo especial com o craque na época de SantosIcardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anos E MAIS: