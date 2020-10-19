Poucos dias após 'milagres', Walter celebra sete anos de Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta segunda-feira, o goleiro Walter comemora sete anos com a camisa do Corinthians. O jogo de estreia pelo Timão foi diante do Criciúma pelo Brasileirão-2013. Na época, o Alvinegro venceu por 1 a 0, reforçando a qualidade do jogador, que entrou aos 20 minutos do primeiro tempo. Sua partida mais recente foi a grande atuação dia do Athletico-PR na última quarta.- Agradeço demais em vestir essa camisa vitoriosa. Tenho um respeito enorme por essa instituição. Fico muito feliz pela oportunidade que me deram. Quando entro em campo, procuro dar o meu melhor, porque é um clube que me recebeu muito bem e tem uma torcida maravilhosa. Espero poder retribuir ainda mais com boas atuações e ajudar a equipe a conquistar os objetivos que temos – comemorou Walter.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, o goleiro literalmente fechou o gol. Fez nove defesas, sendo cinco em chutes na área. Dessas cinco defesas, todas foram bolas difíceis, mas a mais complicada foi uma cara a cara com o arqueiro corintiano, que acabou fazendo um milagre e salvou a equipe. Ele mostrou segurança e foi decisivo para garantir a vitória do time de Parque São Jorge.

Naquela oportunidade, foi eleito o Craque do Jogo pela maioria dos veículos de imprensa que cobriram o jogo. Segundo o site de estatísticas SofaScore, Walter tem a maior nota em uma única partida neste Brasileirão, com 9.5.