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Poucos dias após 'milagres', Walter celebra sete anos de Corinthians

Em alta com a torcida do Timão, goleiro comemora "aniversário" de sua estreia pelo clube. Reserva imediato de Cássio, arqueiro tem correspondido quando substitui o titular...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 13:58

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:58

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta segunda-feira, o goleiro Walter comemora sete anos com a camisa do Corinthians. O jogo de estreia pelo Timão foi diante do Criciúma pelo Brasileirão-2013. Na época, o Alvinegro venceu por 1 a 0, reforçando a qualidade do jogador, que entrou aos 20 minutos do primeiro tempo. Sua partida mais recente foi a grande atuação dia do Athletico-PR na última quarta.- Agradeço demais em vestir essa camisa vitoriosa. Tenho um respeito enorme por essa instituição. Fico muito feliz pela oportunidade que me deram. Quando entro em campo, procuro dar o meu melhor, porque é um clube que me recebeu muito bem e tem uma torcida maravilhosa. Espero poder retribuir ainda mais com boas atuações e ajudar a equipe a conquistar os objetivos que temos – comemorou Walter.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, o goleiro literalmente fechou o gol. Fez nove defesas, sendo cinco em chutes na área. Dessas cinco defesas, todas foram bolas difíceis, mas a mais complicada foi uma cara a cara com o arqueiro corintiano, que acabou fazendo um milagre e salvou a equipe. Ele mostrou segurança e foi decisivo para garantir a vitória do time de Parque São Jorge.
Naquela oportunidade, foi eleito o Craque do Jogo pela maioria dos veículos de imprensa que cobriram o jogo. Segundo o site de estatísticas SofaScore, Walter tem a maior nota em uma única partida neste Brasileirão, com 9.5.
O goleiro tem sido importante quando acionado no gol do Corinthians. Sempre que atua, corresponde. Nesta temporada, o camisa 27 atuou em quatro jogos e levou apenas dois gols. No Timão, atuou em 88 duelos e sofreu 73 tentos.

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