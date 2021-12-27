Pouco utilizado, Umtiti pode deixar o Barcelona rumo a clube turco

Com poucos minutos em campo na temporada, Umtiti pode deixar o Barcelona nesta janela de transferências. De acordo com a imprensa turca 'TV100', o Fenerbahçe está de olho na contratação do jogador que tem sofrido com lesões e fez só um jogo completo até aqui no Campeonato Espanhol.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornalContudo, a ida de Umtiti para o Fenerbahçe também depende da saída de Átila Szalai, que tem propostas para deixar a equipe. Ainda segundo o veículo, a proposta já foi feita ao Barcelona, que não deve dificultar a saída do zagueiro para aliviar a folha salarial para a chegada de novos reforços.

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Com contrato até o junho de 2023, Samuel Umtiti chegou ao Barcelona em 2016 como grande promessa da França, vindo do Lyon. Após duas boas primeiras temporadas, o zagueiro de 28 anos passou a conviver com sérias lesões que atrapalharam a sequência no time espanhol.