Pouco utilizado por Mourinho no Tottenham, Dele Alli entra na mira do PSG para janeiro

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Dele Alli pode estar de mudança na Europa. Destaque do Tottenham nos últimos anos, o meia inglês vem sendo pouco utilizado nesta temporada por José Mourinho e desperta o interesse do PSG. De acordo com informações do jornal inglês Daily Mail, o clube francês buscará a contratação de Alli por empréstimo na próxima janela de transferências, em janeiro.

+ Confira a tabela do Campeonato InglêsEsta não será a primeira tentativa do PSG em contar com o futebol do atleta de 24 anos. Na última janela, o clube de Neymar, Mbappé e cia. já havia feito uma proposta de empréstimo pelo meia-atacante, mas o Tottenham recusou. Agora, com Alli fora dos planos de Mourinho, os franceses projetam uma nova investida e acreditam que finalmente o clube londrino irá aceitá-la.

Nesta temporada, Dele Alli atuou apenas oito partidas e marcou dois gols. A última vez em que ele começou como titular na Premier League foi na rodada de abertura, contra o Everton. Após a partida desta quinta-feira pela Liga Europa, diante do Royal Antweerp, Mourinho comentou sobre a insatisfação do jogador.

- Um jogador no banco de reservas que se dá conta que, com cinco substituições, não é nenhum dos escolhidos, claro que não é um futebolista feliz.