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Pouco utilizado em 2020, Claudinho fica otimista em ter novas chances no Cruzeiro de Felipe Conceição

O meia começa a temporada 2021 tendo a chance de mostrar seu futebol, algo raro com os outros treinadores que passaram pela Raposa...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:39
Acionado por Felipe Conceição aos 30 minutos do segundo tempo da partida contra o Uberlândia, o meia Claudinho teve participação importante no gol de empate da Raposa no duelo contra o Uberlândia, realizado no último sábado. Já nos acréscimos, o jovem atleta deu passe certeiro para Rafael Sóbis, que encontrou Raúl Cáceres no meio para finalizar e anotar o tento estrelado.
Com 15 jogos com a camisa celeste, Claudinho não escondeu a alegria em continuar a defender o Cruzeiro e espera contribuir com o Clube Azul e Branco em mais uma temporada.Ele comentou sobre as chances que pode ter com Felipe Conceição. Confira o vídeo acima com a entrevista de Claudinho. Claudinho busca uma sequência para mostrar o potencial do seu jogo a Felipe Conceição-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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