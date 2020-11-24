Pouco mais um ano após assistência, Mateus Gonçalves reencontrará o São Paulo

Crédito: Divulgação/Ceará

Há exatamente um ano, Ceará e São Paulo se enfrentavam na Arena Castelão em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Curiosamente, na mesma semana em que os protagonistas do embate em questão duelarão pela edição de 2020 do Brasileirão em jogo atrasado da 16ª Rodada.

Naquela oportunidade, o placar terminou empatado em 1 a 1, mas foi um ponto significativo para o Vozão na luta contra o rebaixamento, situação semelhante ao que vive o time de Guto Ferreira em 2020.

Na campanha da permanência da última temporada, um dos nomes que registrou presença importante foi o atacante Mateus Gonçalves ao marcar quatro gols contra adversários como Palmeiras, Internacional, Fluminense e Athletico.