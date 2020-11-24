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futebol

Pouco mais um ano após assistência, Mateus Gonçalves reencontrará o São Paulo

No dia 24 de novembro de 2019, o atacante foi autor da assistência no tento marcado por Felipe Baxola diante do mesmo adversário da próxima quarta-feira (25)...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 15:23
Crédito: Divulgação/Ceará
Há exatamente um ano, Ceará e São Paulo se enfrentavam na Arena Castelão em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Curiosamente, na mesma semana em que os protagonistas do embate em questão duelarão pela edição de 2020 do Brasileirão em jogo atrasado da 16ª Rodada.
Naquela oportunidade, o placar terminou empatado em 1 a 1, mas foi um ponto significativo para o Vozão na luta contra o rebaixamento, situação semelhante ao que vive o time de Guto Ferreira em 2020.
Na campanha da permanência da última temporada, um dos nomes que registrou presença importante foi o atacante Mateus Gonçalves ao marcar quatro gols contra adversários como Palmeiras, Internacional, Fluminense e Athletico.
Diante do São Paulo em 2019, foi dele a assistência para Felipe Baxola fazer o gol que levou o Ceará a somar um ponto na tabela depois de sair atrás no marcador na reta final da primeira etapa e conseguir o tento salvador já nos acréscimos do segundo tempo.

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