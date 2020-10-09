Pouco aproveitado no CSA, lateral Caio Felipe retorna ao São Paulo

Crédito: Jogador teve uma passagem de dez meses pelo CSA, mas não estava sendo utilizado (Divulgação

Campeão da Copinha em 2018, o lateral-direito Caio Felipe retornou ao São Paulo após passagem pelo CSA. O jogador tinha contrato com o clube alagoano até o fim desta temporada, mas como não vinha sendo utilizado por lá, voltou ao CT da Barra Funda. O defensor não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz para a equipe principal do clube do Morumbi.

Emprestado em janeiro deste ano para o CSA, Caio Felipe não conseguiu conquistar seu espaço na equipe alagoana e fez apenas cinco partidas por lá. Seu último jogo aconteceu no dia 13 de setembro, quando participou da derrota, por 2 a 1, para o Oeste em duelo válido pela Série B do Brasileirão.