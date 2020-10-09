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futebol

Pouco aproveitado no CSA, lateral Caio Felipe retorna ao São Paulo

Jogador não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz para esta temporada, e treinará em horários alternativos no CT da Barra Funda...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:27
Crédito: Jogador teve uma passagem de dez meses pelo CSA, mas não estava sendo utilizado (Divulgação
Campeão da Copinha em 2018, o lateral-direito Caio Felipe retornou ao São Paulo após passagem pelo CSA. O jogador tinha contrato com o clube alagoano até o fim desta temporada, mas como não vinha sendo utilizado por lá, voltou ao CT da Barra Funda. O defensor não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz para a equipe principal do clube do Morumbi.
Emprestado em janeiro deste ano para o CSA, Caio Felipe não conseguiu conquistar seu espaço na equipe alagoana e fez apenas cinco partidas por lá. Seu último jogo aconteceu no dia 13 de setembro, quando participou da derrota, por 2 a 1, para o Oeste em duelo válido pela Série B do Brasileirão.
De volta ao São Paulo, seu clube formador, o lateral-direito seguirá trabalhando em horários alternativos no CT da Barra Funda até que seu futuro seja decidido. O atleta, titular na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, tem contrato com o Tricolor até o meio de 2022.

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