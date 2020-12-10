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futebol

Potaluppi elogia Santos e alerta: 'Nem sempre o Grêmio vai jogar bem'

Treinador reconheceu na coletiva de imprensa que o seu time não esteve em noite inspirada...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 22:55

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:55

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após o empate por 1 a 1 na Arena, Renato Portaluppi compareceu à sala de imprensa e deu explicações sobre o jogo apresentado pelo Grêmio, na partida de ida das quartas de final da Libertadores da América.Sensato, o comandante do Tricolor admitiu que o seu time não fez uma boa partida e elogiou a postura do Santos.
‘A gente tem que dar os parabéns para o Cuca e pela atuação do Santos. Fizeram uma boa partida e tentaram anular o Grêmio. A gente já sabia que seria um jogo difícil, como foi. Antes, eu havia dito que o Brasil estaria muito bem representado neste confronto pois tratam-se de duas belas equipes’, afirmou na coletiva, antes de completar:
‘Nem sempre o Grêmio vai jogar bem, não é que o Grêmio jogou mal hoje, mas é uma partida difícil da Libertadores’, acrescentou.
A partida da volta entre Santos e Grêmio acontece na próxima quarta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Vila Belmiro.

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