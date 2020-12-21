'Posso chamar para comer na minha mesa', diz Lewandowski sobre fala de Griezmann em relação a Messi e CR7

Crédito: Divulgação / Bayern

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Robert Lewandowski será a capa da próxima edição da revista "France Football", responsável pela Bola de Ouro, mas que não teve sua realização neste ano por conta da Covid-19. O jogador falou sobre sua última temporada e revelou quase ter jogado no Manchester United.

+ Veja a tabela da BundesligaNa conversa com os franceses, Lewandowski brincou com uma fala de Griezmann, que em 2018 afirmou que "já sentava na mesma mesa que Messi e Cristiano Ronaldo". Para o polonês, tanto o argentino como o português estão em um nível acima.

- Messi e Cristiano Ronaldo estão sentados na mesma mesa, no topo, há muito tempo e é isso que os torna incomparáveis. Eu não consigo me imaginar ao lado deles nesse ponto de vista - disse Lewandowski, que completou falando sobre sua fase atual:

- Mas se você pegar os números desse ano e dos últimos, acho que estou muito bem em termos de performance e gols marcados. Se não posso sentar na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo, acho que posso convidá-los para comer na minha.

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