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'Posso chamar para comer na minha mesa', diz Lewandowski sobre fala de Griezmann em relação a Messi e CR7

Atacante do Bayern de Munique será a capa da próxima edição da revista 'France Football' e comentou sobre fala do jogador da França em 2018: 'Messi e CR7 são incomparáveis'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:19

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:19

Crédito: Divulgação / Bayern
Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Robert Lewandowski será a capa da próxima edição da revista "France Football", responsável pela Bola de Ouro, mas que não teve sua realização neste ano por conta da Covid-19. O jogador falou sobre sua última temporada e revelou quase ter jogado no Manchester United.
+ Veja a tabela da BundesligaNa conversa com os franceses, Lewandowski brincou com uma fala de Griezmann, que em 2018 afirmou que "já sentava na mesma mesa que Messi e Cristiano Ronaldo". Para o polonês, tanto o argentino como o português estão em um nível acima.
- Messi e Cristiano Ronaldo estão sentados na mesma mesa, no topo, há muito tempo e é isso que os torna incomparáveis. Eu não consigo me imaginar ao lado deles nesse ponto de vista - disse Lewandowski, que completou falando sobre sua fase atual:
- Mas se você pegar os números desse ano e dos últimos, acho que estou muito bem em termos de performance e gols marcados. Se não posso sentar na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo, acho que posso convidá-los para comer na minha.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
O camisa 9 do Bayern de Munique também disse que quase defendeu as cores do Manchester United, em 2012, à época comandado por Alex Ferguson.

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