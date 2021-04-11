Possível novo patrocinador master do São Paulo, AAX Digital alega que encontro foi um 'almoço institucional'

Especulado como novo patrocinador master do São Paulo, o banco AAX Digital publicou uma nota oficial afirmando que não há acordo com o Tricolor para estampar o uniforme do clube. Segundo a empresa, o vídeo no qual a logomarca aparece no uniforme segurado pelo presidente do clube, Julio Casares, não passe de um almoço institucional. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

- O banco AAX Digital informa que o encontro realizado na sexta-feira (9) com o presidente do São Paulo, Julio Casares, tratou-se apenas de um almoço institucional, algo rotineiro em diversos clubes ao redor do país. Ao final desses encontros, é comum a equipe dar um “presente” à empresa com a logomarca estampando o uniforme. Agradecemos o almoço e recepção ímpar na sede deste tradicional clube brasileiro e reforçamos que ainda não temos nenhum contrato de patrocínio fechado. É importante relembrar que o São Paulo está sem patrocínio máster desde fevereiro deste ano, após a saída do Banco Inter, que patrocinava o clube desde 2017. O clube, no momento, procura uma nova empresa para ocupar o lugar, já que é uma grande fonte de renda, principalmente em época de pandemia.