Possível interesse de West Ham por Igor Gomes pode ajudar São Paulo a bater meta orçamentária

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A manhã desta quinta-feira (5) começou agitada para o São Paulo, após o jornal inglês 'The Sun' apontar o suposto interesse do West Ham, da Inglaterra, na contratação do meia Igor Gomes. Segundo o portal, a negociação pode se desenrolar ainda nessa janela. Com os valores especulados pelo jornal, a negociação poderia fazer o Tricolor bater uma de suas metas de arrecadação.

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O interesse dos ingleses pelo meia de 22 anos do São Paulo pode render uma oferta de 13 milhões de libras (R$ 94 milhões na cotação atual).

A diretoria são-paulina tem, em seu plano orçamentário, a meta de arrecadar R$ 176 milhões em transferências. Atualmente, o clube já conseguiu R$ 124 milhões em negociações, faltando R$ 52 milhões para concluir a meta. Assim, a possível venda de Igor Gomes não apenas cumpriria o planejamento como ultrapassaria o valor almejado.

Em situação financeira delicada, o clube busca pagar dívidas enquanto equilibra gastos para fortalecer o elenco. Um alívio nas contas pode significar a possibilidade de novas contratações, principalmente para o ataque, posição que o clube procura no mercado de transferências

Recentemente, o São Paulo não conseguiu fechar as contratações de Jonathan Calleri e Darío Benedetto devido aos altos valores, que ultrapassariam o que o clube pode gastar.