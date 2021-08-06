Possível interesse de West Ham por Igor Gomes pode ajudar São Paulo a bater meta orçamentária

A manhã desta quinta-feira (5) começou agitada para o São Paulo, após o jornal inglês 'The Sun' apontar o suposto interesse do West Ham, da Inglaterra, na contratação do meia Igor Gomes. Segundo o portal, a negociação pode se desenrolar ainda nessa janela. Com os valores especulados pelo jornal, a negociação poderia fazer o Tricolor bater uma de suas metas de arrecadação.
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O interesse dos ingleses pelo meia de 22 anos do São Paulo pode render uma oferta de 13 milhões de libras (R$ 94 milhões na cotação atual).
A diretoria são-paulina tem, em seu plano orçamentário, a meta de arrecadar R$ 176 milhões em transferências. Atualmente, o clube já conseguiu R$ 124 milhões em negociações, faltando R$ 52 milhões para concluir a meta. Assim, a possível venda de Igor Gomes não apenas cumpriria o planejamento como ultrapassaria o valor almejado.
Em situação financeira delicada, o clube busca pagar dívidas enquanto equilibra gastos para fortalecer o elenco. Um alívio nas contas pode significar a possibilidade de novas contratações, principalmente para o ataque, posição que o clube procura no mercado de transferências
Recentemente, o São Paulo não conseguiu fechar as contratações de Jonathan Calleri e Darío Benedetto devido aos altos valores, que ultrapassariam o que o clube pode gastar.
Quanto à possível ida de Igor Gomes ao West Ham, a ideia do clube de Londres, segundo o jornal, é que o meia seja um 'plano B' caso o time não consiga contratar Jesse Lingard, que jogou a última temporada no clube, por empréstimo, mas retornou ao Manchester United.Revelado pelo São Paulo em 2018, Igor Gomes vem recebendo oportunidades casualmente na atual temporada, não sendo um nome fixo do time titular. O jovem meio campista já jogou 123 vezes pelo Tricolor, marcando dez gols e dando nove assistências.