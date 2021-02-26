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futebol

Possível camisa principal do São Paulo vaza na web; veja modelo

Peça tem mudanças na região da gola, com as cores vermelho e preto. Lançamento oficial da nova camisa deve acontecer na próxima semana...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:10
Crédito: Reprodução
Uma foto da possível nova camisa do São Paulo para a próxima temporada vazou na internet nesta sexta-feira (26). Na imagem, dá para ver algumas diferenças em relação a camisa da última temporada.
São Paulo bateu na trave no Brasileirão! Lembre títulos que o Tricolor passou perto de vencer
A foto não exibe a camisa com os patrocínios, e destaca um novo estilo de gola, com as cores vermelho e preto. A marca da Adidas também voltou a ser na cor preta, e as linhas nos ombros passou a ter a cor vermelha. VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO O lançamento da nova camisa está previsto para acontecer no começo do mês de março. O São Paulo deve estrear no Paulistão ainda com o uniforme 'antigo'. O Tricolor, comandado pelo argentino Hernán Crespo, que fará sua estreia no clube. joga diante do Botafogo-SP, no próximo domingo (28), às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.
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